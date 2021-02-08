2021 en yüksek ve en düşük memur maaşları ne kadar oldu? Güncel 2021 memur maaşı tablosu

2021 yılının Ocak ayında yapılan zam sonrasında memur maaşlarında artış yaşandı. TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunun açıklanmasıyla TÜFE %1.25 artarken, memur ve emekli maaşlarını etkileyen yıllık enflasyon oranı ise %14.6 oldu. Buna göre maaşlarda %12,28’lik bir artış gerçekleşti.

2021 memur zammı oranı ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranına göre memur ve emekli aylıklarına yapılan zam oranı belli oldu. Verilere göre, memur ve emekli maaşlarına yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

2921 en düşük memur maaşı ne kadar?

Memur maaşlarına yapılan zam sonrasında eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı 4.230 TL’den 4.542 TL’ye çıktı.

2021 zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

Aşağıda belirtilen tablo 25 yıllık hizmet süresi bulunan, eşi çalışamayan ve 0-72 aylık iki çocuğu olan çalışanlar baz alınarak hazırlanmıştır.

Unvan / Derece 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 TL 14.835 TL Genel müdür (1/4) 13.891 TL 14.914 TL Şube müdürü (Lisans – 1/4) 7.301 TL 7.839 TL Memur (Lisans – 9/1) 4.509 TL 4.841 TL Öğretmen (1/4) 5.634 TL 6.049 TL Kaymakam (1/4) 12.712 TL 13.648 TL Başkomiser (3/1) 7.296 TL 7.833 TL Polis memuru (8/1) 6.388 TL 6.859 TL Uzman doktor (1/4) 8.675 TL 9.314 TL Hemşire (Lisans – 5/1) 5.465 TL 5.868 TL Mühendis (1/4) 7.452 TL 8.001 TL Teknisyen (Lise – 11/1) 4.692 TL 5.038 TL Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 TL 7.596 TL Vaiz (1/4) 5.854 TL 6.285 TL Avukat (1/4) 7.115 TL 7.639 TL En düşük memur maaşı 4.230 TL 4.542 TL

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

Salgın sürecinde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına, 1 Kasım tarihinden itibaren iki ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ödeme yapılacak çalışanların şartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.