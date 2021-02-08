İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...

2021 en yüksek ve en düşük memur maaşları ne kadar oldu? Güncel 2021 memur maaşı tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla 2021 en yüksek ve en düşük memur maaşlarının ne kadar olduğu belli oldu. Güncel 2021 memur maaşı tablosunu incelemek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
2021 en yüksek ve en düşük memur maaşları ne kadar oldu? Güncel 2021 memur maaşı tablosu
Takip Et:

2021 yılının Ocak ayında yapılan zam sonrasında memur maaşlarında artış yaşandı. TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunun açıklanmasıyla TÜFE %1.25 artarken, memur ve emekli maaşlarını etkileyen yıllık enflasyon oranı ise %14.6 oldu. Buna göre maaşlarda %12,28’lik bir artış gerçekleşti.

2021 memur zammı oranı ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranına göre memur ve emekli aylıklarına yapılan zam oranı belli oldu. Verilere göre, memur ve emekli maaşlarına yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

2921 en düşük memur maaşı ne kadar?

Memur maaşlarına yapılan zam sonrasında eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı 4.230 TL’den 4.542 TL’ye çıktı.

2021 zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

Aşağıda belirtilen tablo 25 yıllık hizmet süresi bulunan, eşi çalışamayan ve 0-72 aylık iki çocuğu olan çalışanlar baz alınarak hazırlanmıştır.

Unvan / Derece

2020 Temmuz

2021 Ocak

Vali

13.818 TL

14.835 TL

Genel müdür (1/4)

13.891 TL

14.914 TL

Şube müdürü (Lisans – 1/4)

7.301 TL

7.839 TL

Memur (Lisans – 9/1)

4.509 TL

4.841 TL

Öğretmen (1/4)

5.634 TL

6.049 TL

Kaymakam (1/4)

12.712 TL

13.648 TL

Başkomiser (3/1)

7.296 TL

7.833 TL

Polis memuru (8/1)

6.388 TL

6.859 TL

Uzman doktor (1/4)

8.675 TL

9.314 TL

Hemşire (Lisans – 5/1)

5.465 TL

5.868 TL

Mühendis (1/4)

7.452 TL

8.001 TL

Teknisyen (Lise – 11/1)

4.692 TL

5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

7.075 TL

7.596 TL

Vaiz (1/4)

5.854 TL

6.285 TL

Avukat (1/4)

7.115 TL

7.639 TL

En düşük memur maaşı

4.230 TL

4.542 TL

 

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

Salgın sürecinde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına, 1 Kasım tarihinden itibaren iki ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ödeme yapılacak çalışanların şartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.



Son Güncelleme: 08.02.2021 15:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnflasyonMemur Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
5 Şubat altın fiyatları
5 Şubat altın fiyatları
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
ABD şokta.1981'den beri ilk
ABD şokta.1981'den beri ilk

Popüler Haberler

TRT Belgesel Sıfır Atık hangi günler, ne zaman, kaçta yayınlanıyor? TRT BELGESEL Sıfır Atık sunucusu Doğan Akdoğan kimdir?
2021 en yüksek ve en düşük memur maaşları ne kadar oldu? Güncel 2021 memur maaşı tablosu
Asgari geçim indirimi neye göre verilir? 2021 Agi kaç yaş çocuğa kadar verilir?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?
Malta’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Malta asgari ücret fiyatları
MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları
Internetten TC kimlik no ile adres sorgulama işlemi
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Ofsayt çizgisi kim tarafından, nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi nedir?
Rize Artvin Havalimanı Ne Zaman Açılacak?
0438 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? Hakkari alan kodu kaçtır?
Konjonktivit nedir? Konjonktivit belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?
Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, konusu nedir?
Beren Saat ile Metin Akdülger’in sevişme sahneleri Atiye dizisine damga vurdu!
Rüyada fındık görmek neye işaret eder?
Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Şubat 2021 Pazartesi TV kanalları yayın akışı
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.