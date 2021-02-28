2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük ve en yüksek memur maaşı netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın yanı sıra salgın döneminde büyük mücadele veren kamudaki sağlık çalışanlarına da ek ödeme yapılacağı belirtildi.
TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon oranına göre TÜFE %1.25 oranında artarken, memur maaşlarını doğrudan etkileyen yıllık enflasyon oranı ise %14.6 oldu.
2021 memur maaşları ne kadar oldu?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Açıklamaya göre memur ve emekli maaşlarına yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 8.36 oranında zam yapılacağı aktarıldı.
2021 en düşük memur maaşı ne kadar?
2021 yılı Ocak ayı verilerine göre eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan en düşük memurun maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 542 TL’ye yükseldi.
2021 güncel memur maaşları
|
Unvan / Derece
|
2020 Temmuz
|
2021 Ocak
|
Vali
|
13.818 TL
|
14.835 TL
|
Genel müdür (1/4)
|
13.891 TL
|
14.914 TL
|
Şube müdürü (Lisans – 1/4)
|
7.301 TL
|
7.839 TL
|
Memur (Lisans – 9/1)
|
4.509 TL
|
4.841 TL
|
Öğretmen (1/4)
|
5.634 TL
|
6.049 TL
|
Kaymakam (1/4)
|
12.712 TL
|
13.648 TL
|
Başkomiser (3/1)
|
7.296 TL
|
7.833 TL
|
Polis memuru (8/1)
|
|
6.859 TL
|
Uzman doktor (1/4)
|
8.675 TL
|
9.314 TL
|
Hemşire (Lisans – 5/1)
|
5.465 TL
|
5.868 TL
|
Mühendis (1/4)
|
7.452 TL
|
8.001 TL
|
Teknisyen (Lise – 11/1)
|
4.692 TL
|
5.038 TL
|
Araştırma görevlisi (7/1)
|
7.075 TL
|
7.596 TL
|
Vaiz (1/4)
|
5.854 TL
|
6.285 TL
|
Avukat (1/4)
|
7.115 TL
|
7.639 TL
|
En düşük memur maaşı
|
4.230 TL
|
4.542 TL
Sağlık alanında çalışan kişilere 1 Kasımdan itibaren iki ay süre ile ek ödeme yapılacağı duyuruldu.