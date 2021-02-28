2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük ve en yüksek memur maaşı netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın yanı sıra salgın döneminde büyük mücadele veren kamudaki sağlık çalışanlarına da ek ödeme yapılacağı belirtildi.

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon oranına göre TÜFE %1.25 oranında artarken, memur maaşlarını doğrudan etkileyen yıllık enflasyon oranı ise %14.6 oldu.

2021 memur maaşları ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Açıklamaya göre memur ve emekli maaşlarına yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 8.36 oranında zam yapılacağı aktarıldı.

2021 en düşük memur maaşı ne kadar?

2021 yılı Ocak ayı verilerine göre eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan en düşük memurun maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 542 TL’ye yükseldi.

2021 güncel memur maaşları

Unvan / Derece 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 TL 14.835 TL Genel müdür (1/4) 13.891 TL 14.914 TL Şube müdürü (Lisans – 1/4) 7.301 TL 7.839 TL Memur (Lisans – 9/1) 4.509 TL 4.841 TL Öğretmen (1/4) 5.634 TL 6.049 TL Kaymakam (1/4) 12.712 TL 13.648 TL Başkomiser (3/1) 7.296 TL 7.833 TL Polis memuru (8/1) 6.388 TL 6.859 TL Uzman doktor (1/4) 8.675 TL 9.314 TL Hemşire (Lisans – 5/1) 5.465 TL 5.868 TL Mühendis (1/4) 7.452 TL 8.001 TL Teknisyen (Lise – 11/1) 4.692 TL 5.038 TL Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 TL 7.596 TL Vaiz (1/4) 5.854 TL 6.285 TL Avukat (1/4) 7.115 TL 7.639 TL En düşük memur maaşı 4.230 TL 4.542 TL

Sağlık alanında çalışan kişilere 1 Kasımdan itibaren iki ay süre ile ek ödeme yapılacağı duyuruldu.