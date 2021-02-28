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2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları

Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında 2021 yılında en düşük memur maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 2021 yılı güncel polis, öğretmen, hemşire maaşları.

28 Şubat 2021 Pazar 21:41
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları
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 Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük ve en yüksek memur maaşı netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın yanı sıra salgın döneminde büyük mücadele veren kamudaki sağlık çalışanlarına da ek ödeme yapılacağı belirtildi.

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon oranına göre TÜFE %1.25 oranında artarken, memur maaşlarını doğrudan etkileyen yıllık enflasyon oranı ise %14.6 oldu.

2021 memur maaşları ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Açıklamaya göre memur ve emekli maaşlarına yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 8.36 oranında zam yapılacağı aktarıldı.

2021 en düşük memur maaşı ne kadar?

2021 yılı Ocak ayı verilerine göre eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan en düşük memurun maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 542 TL’ye yükseldi.

2021 güncel memur maaşları

Unvan / Derece

2020 Temmuz

2021 Ocak

Vali

13.818 TL

14.835 TL

Genel müdür (1/4)

13.891 TL

14.914 TL

Şube müdürü (Lisans – 1/4)

7.301 TL

7.839 TL

Memur (Lisans – 9/1)

4.509 TL

4.841 TL

Öğretmen (1/4)

5.634 TL

6.049 TL

Kaymakam (1/4)

12.712 TL

13.648 TL

Başkomiser (3/1)

7.296 TL

7.833 TL

Polis memuru (8/1)

6.388 TL

6.859 TL

Uzman doktor (1/4)

8.675 TL

9.314 TL

Hemşire (Lisans – 5/1)

5.465 TL

5.868 TL

Mühendis (1/4)

7.452 TL

8.001 TL

Teknisyen (Lise – 11/1)

4.692 TL

5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

7.075 TL

7.596 TL

Vaiz (1/4)

5.854 TL

6.285 TL

Avukat (1/4)

7.115 TL

7.639 TL

En düşük memur maaşı

4.230 TL

4.542 TL

 

Sağlık alanında çalışan kişilere 1 Kasımdan itibaren iki ay süre ile ek ödeme yapılacağı duyuruldu.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:41
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En Düşük Memur MaaşıMemurTÜİK
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