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2021 en düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı listesi

2021 Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Zam sonrasında güncel hesaplamalar uzmanlarca yapıldı. En düşük memur maaşı kaç lira? Memur maaşlarının ne kadar olduğunu merak eden kişiler, internet üzerinden araştırmaya başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 16:00
2021 en düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı listesi
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Memur maaşları kaç lira? 2021 yılında memur maaşlarının zam listesi Ocak ayı zammı sonrasında uzmanlar tarafından hesaplandı. Güncel memur maaşlarının ne kadar olduğunu merak edilmeye başlandı

Diğer yandan bir son dakika gelişmesi de geçen günler içerisinde meydana geldi. Yapılan son açıklamalara göre kamuda ye alan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı müjdesi verildi.

TÜİK Aralık 2020 enflasyon oranı

TÜİK, aralık ayı ile ilgili tüketici enflasyonunu duyurdu. TÜİK'te yer alan verilere göre aralık ayı TÜFE %1.25 yükselirken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyonsa %14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılının Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre %12,28 artış oldu.

2021 memur zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle beraber memur maaşına ve emekli aylığına yapılacak olan zam oranları da netlik kazandı. Böylece, memur maaşı ve emekli memur aylığına %7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığınaysa %8.36 oranında zam yapılmasına karar verildi.

2021 en düşük memur maaşı ne oldu?

Eşi işsiz olan, iki çocuğu olan en düşük memur maaşı 4.230 liradan 4.542 liraya yükseldi.

2021 memur maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşları ne olacak?

 

Unvan ve derece

2020 Temmuz

2021 Ocak

Vali

13.818 Türk Lirası

14.835 Türk Lirası

Genel müdür (1/4)

13.891 Türk Lirası

14.914 Türk Lirası

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

7.301 Türk Lirası

7.839 Türk Lirası

Memur (Lisans - 9/1)

4.509 Türk Lirası

4.841 Türk Lirası

Öğretmen (1/4)

5.634 Türk Lirası

6.049 Türk Lirası

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

12.712 Türk Lirası

13.648 Türk Lirası

Başkomiser (3/1)

7.296 Türk Lirası

7.833 Türk Lirası

Polis memuru (8/1)

6.388 Türk Lirası

6.859 Türk Lirası

Uzman doktor (1/4)

8.675 Türk Lirası

9.314 Türk Lirası

Hemşire (Lisans - 5/1)

5.465 Türk Lirası

5.868 Türk Lirası

Mühendis (1/4)

7.452 Türk Lirası

8.001 Türk Lirası

Teknisyen (Lise - 11/1)

4.692 Türk Lirası

5.038 Türk Lirası

Araştırma görevlisi (7/1)

7.075 Türk Lirası

7.596 Türk Lirası

Vaiz (1/4)

5.854 Türk Lirası

6.285 Türk Lirası

Avukat (1/4)

7.115 Türk Lirası

7.639 Türk Lirası

En düşük memur maaşı

4.230 Türk Lirası

  

Memur maaşlarında 25 yıldan beri hizmet eden, eşi işsiz olan, 0-72 aylık iki çocuğu olan kişiler dikkate alınmıştır.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım günü itibariyle geçerli olmak üzere iki ay süre ile ek ödeme verilecek. Ek ödeme verilecek sağlık çalışanlarının kapsamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:00
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MemurMaaşZamSağlıkçalışanEmekliOcakAralık
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