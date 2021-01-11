İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

2021 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 11 Ocak 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 05:11
2021 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak zammı formülünün onaylandığını ve teklifin 355 TL olarak sunulduğunu dile getirdi. COVID-19 sebebiyle 1500 TL zam yükselişi ve 1000 TL bayram ikramiyesinin yatırılması nedeniyle şu günlerde resmi zam duyurusunun yapılmayacağı belirtildi. Problemlerin giderilmesini müteakip emeklilere daha müjdeli haberler verileceğini konuşan Selçuk, milyonları ilgilendiren zam açıklaması ile ilgili detayları paylaştı.

İntibak zammı yapılacak

Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Bağ-Kur ile SSK emeklilerine intibak zammına dair gerekli karar verildi. Ödemelerle birlikte emekli maaşının minimum 1500 TL olmasıyla birlikte düşük maaş kalmadı ve ödemeler yükseltildi.

Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum

Aile Bakanlığı’nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları

2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM’den çıkması halinde  milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.  



Son Güncelleme: 11.01.2021 05:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi

Popüler Haberler

2021 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 11 Ocak 2021 Pazartesi
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 11 Ocak 2021 Pazartesi
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Dibek kahvesi nedir? Dibek kahvesinin özelliği ve faydaları nelerdir? Dibek kahvesi nasıl hazırlanır ve içilir?
Rüyada köpek görmek ne demektir? Rüyada köpek görmenin anlamı ve tabiri
Sherlock dizisi 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sherlock yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini kim canlandırıyor? Osman Sonant biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Çoçuk parası hangi bankadan alınır? 2021 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 11 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Ocak 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.