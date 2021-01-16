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2021 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?

Okuyucuları merakta bırakan Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı? haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 16.01.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:35
2021 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
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Her yıl düzenli olarak emeklilere devlet tarafından emekli ikramiyesi verilmektedir. Ramazan ve kurban bayramı öncesi verilen bu ikramiyeler ile birlikte emeklilerin ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmektedir. 1000 TL olarak belirlenen emekli ikramiyesinin zamlanması beklenmektedir. Bu konu hakkında kanun tasarısının meclise sunulması beklenirken bu durum gerçekleşti. Yaklaşan kurban bayramı öncesi yatırılacağı açıklanan emekli ikramiyeler, 17-28 Temmuz arasındaki tarihlerde yatırılmaya başlanacak.

Bayram ikramiyelerine zam olacak mı?

1000 TL olarak yapılan emeklilik ikramiyelerine zam beklentisi her geçen gün daha çok artmaktadır. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte maddi zorluklar yaşamaya başlayan emekliler, emekli ikramiyesine yapılacak zam ile birlikte rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun tasarısı olarak sunulan yeni emekli ikramiyesi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Tasarı olarak bulunan zam konusu yürürlüğe girmesi halinde ikramiyeler 500 TL artarak 1500 TL’yi bulacak.

Herkes yapılması beklenen bu zam ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, 500 TL’lik ikramiyeden herkesin yararlanıp yararlanmayacağı büyük merak konusu oldu.

Emeklilere bayram ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?

Bayram ikramiyesi alan kişiler devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler şu şekildedir:

  • SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi olan kişiler,
  • Ölüm aylığı alan kişiler,
  • Şehit yakınları ve gazi olan kişiler,
  • Şeref aylığı alan kişiler,
  • Geçici köy korucuları,
  • Harp malullüğü alan er ve erbaşlar,
  • Savaş gazileri,
  • Şampiyon sporcular,
  • Terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanmış olan kişiler.

Ödemeler birlikte yapılacak!

Kurban bayramı öncesi yapılacak olan emekli ikramiye ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşları ile ikramiyelerin beraber yatırılacağını duyurdu. Ödemelerini toplu alacak olan emekliler için bir diğer açıklama ise Ziraat Bankası’ndan geldi. Açıklamada bulunan banka, emeklilerin aaşlarını ne zaman alacağını resmi intenet sitesinden açıkladı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:35
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