2021 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

İşçi emeklileri Dul ve Yetileri Deneği , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayram ikramiyelerinin zamlanması için mektup gönderdi.
7. ikramiye bu sene yatırılacak. 2018 senesinde başlatılan bu ikramiye, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda verilmektedir. Verilen ikramiyenin fiyatı bin TL’ydi. Bu yıl ise enflasyon oranına göre zam yapılması beklenmektedir. Verilecek ikramiyenin 1.083 TL civarında olması beklenmektedir.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2018 yılından beri bayramdan önce hesaplara yatmaktaydı.bu yılda 10-12 Mayısıs tarihleri arasında yatması beklenmektedir. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12-19 Temmuz’da verilmesi beklenmektedir.
Bayram ikramiyesinden kimler faydanalabilmektedir?
SGK’dan emekli olanlar
Yaşlılık aylığı alanlar
Ölüm aylığı alanlar
İş göremezlik aylığı alanlar
Şehit yakınları ,gaziler ,güvenlik korucuları
Şampiyon sporcular
Terör mağduru sivil vatandaşlar