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2021 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2018 yılından itibaren emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'ndan önce bayram ikramiyesi verilmektedir. 2021 yılında ise ikramiyelerin ne zaman verileceği merak edilmektedir. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. 2021 yılında verilecek olan bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar haberimizde. İşte bayram ikramiyesine ilişkin detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 15:35
2021 Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
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İşçi emeklileri Dul ve Yetileri Deneği , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayram ikramiyelerinin zamlanması için mektup gönderdi.

7. ikramiye bu sene yatırılacak. 2018 senesinde başlatılan bu ikramiye, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda verilmektedir. Verilen ikramiyenin fiyatı bin TL’ydi.  Bu yıl ise enflasyon oranına göre zam yapılması beklenmektedir. Verilecek ikramiyenin 1.083 TL civarında olması beklenmektedir.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2018 yılından beri bayramdan önce hesaplara yatmaktaydı.bu yılda 10-12 Mayısıs tarihleri arasında yatması beklenmektedir. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12-19 Temmuz’da verilmesi beklenmektedir.

Bayram ikramiyesinden kimler faydanalabilmektedir?

SGK’dan emekli olanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Ölüm aylığı alanlar

İş göremezlik aylığı alanlar

Şehit yakınları ,gaziler ,güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terör mağduru sivil vatandaşlar

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:35
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2021 Bayram İkramiyesiEmekliye Bayram İkramiyesi
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