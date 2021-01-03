2021 emekli ve memur zammı yarın belli oluyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın yapılacak olan açıklamada.

Her ay olduğu gibi bu ayda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayın gerçekleşen enflasyonu açıklayacak ve 2020 yılının son altı ayında gerçekleşen enflasyon oranı netleşecek. Bu netleşen enflasyon oranında memur ve emeklilleri ocak ayı maaşları zamlanacak.

TÜİK tarafından yılın ikinci yarısının son 5 ayında (Aralık hariç) gerçekleşen enflasyon yüzde 7,03 olarak açıklandı. Bu resmi açıklama doğrultusunda yılın son 5 ayında gerçekleşen enflasyon maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aştı ve milyonlarca memur ile emeklinin maaşlarına enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Diğer yandan sendikalar ve hükümet arasında yapılan toplu sözleşme anlaşmasına göre de geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Yani şu anda ki rakamlara göre memurlar ocak ayı maaşlarında yüzde 3 enflasyonda farkından kaynalanan zammı almaya hak kazandı. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon farkı da zam olarak enflasyon farkı olarak verilecek ve memurların ocak ayı maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 7 - yüzde 6,5 aralığında zam olacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranı yarın saat:10.00'da netlik kazanacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.