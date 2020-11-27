2021 Emekli memur asgari ücret kaç TL olacak?

2020 yılının son aylarına girildi. Vatandaşlar yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammı gündeme getirdi. Her yıl başında belirlenen oranlara göre asgari ücrete zam yapılıyor. 2020 yılında asgari ücret 2. 324, 70 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin netinin hesabı

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,7

2020 AGİ tablosu

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin oluşturduğu heyet her yıl asgari ücretle ilgili toplantı gerçekleştiriyor. Yapılan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlık yapıyor. Geçen yıl yapılan toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, enflasyon oranının %3’ün üzerinde olduğunu ifade ederek %15,03 zam yapıldığını açıklamıştı.

Her sene sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantısının ardından asgari ücrete yapılacak zam açıklanır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete %15’lik bir zam yapılmıştı. Bu orana göre yeni yılda asgari ücretin 2.672 TL olması bekleniyor.