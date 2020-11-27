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2021 Emekli memur asgari ücret kaç TL olacak?

Her yıl başında asgari ücrete zam yapılıyor. Yeni yıla az bir süre kala 2021 Emekli memur asgari ücret kaç TL olacak sorusu gündem oldu. Vatandaşlar 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

27 Kasım 2020 Cuma 00:27
2021 Emekli memur asgari ücret kaç TL olacak?
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2020 yılının son aylarına girildi. Vatandaşlar yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammı gündeme getirdi. Her yıl başında belirlenen oranlara göre asgari ücrete zam yapılıyor. 2020 yılında asgari ücret 2. 324, 70 lira olarak belirlenmişti.


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin oluşturduğu heyet her yıl asgari ücretle ilgili toplantı gerçekleştiriyor. Yapılan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlık yapıyor. Geçen yıl yapılan toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, enflasyon oranının %3’ün üzerinde olduğunu ifade ederek %15,03 zam yapıldığını açıklamıştı.

Asgari ücretin netinin hesabı

  • ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
  • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
  • GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
  • DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
  • KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
  • NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,7

2020 AGİ tablosu

  • Bekar 220,73TL
  • Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Evli eşi çalışan 220,73 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Her sene sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantısının ardından asgari ücrete yapılacak zam açıklanır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete %15’lik bir zam yapılmıştı. Bu orana göre yeni yılda asgari ücretin 2.672 TL olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:27
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Asgari ücretZam
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