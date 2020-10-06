2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!

2020 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, emeklilerin gelecek yıl ne kadar maaş alacağına dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Bankası aracılığıyla yapılan anket ile birlikte emeklilerin beklentileri ölçüldü. Ankete göre emeklilerin maaş beklentileri belli olurken, gelecek zam ile birlikte 2021 yılı emekli maaşının ne kadar olacağı tahmin edilmeye başlandı.

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Emekli maaş zam oranları

5800 TL emekli maaşı alan; 2021 yılında 6 bin 113 TL

5600 TL emekli maaşı alan; 5 bin 902 TL

5400 TL emekli maaş alan 5 bin 691 TL

5200 TL emekli maaşı alan 5 bin 480 TL

5000 TL emekli maaşı alan, 5 bin 270 TL

4800 TL emekli maaşı alan, 5 bin 59 TL

4600 TL emekli maaşı alan, 4 bin 848 TL

4400 TL emekli maaşı alan, 4 bin 637 TL

4200 TL emekli maaşı alan 4 bin 637 TL

4000 TL emekli maaşı alan 4 bin 216 TL

3800 TL emekli maaşı alan 4 bin 005 TL

3600 TL emekli maaşı alan 3 bin 794 TL

3200 TL emekli maaşı alan 3 bin 372 TL

2600 TL emekli maaşı alan 2 bin 740 TL

2400 TL emekli maaşı alan 2 bin 529 TL

2200 TL emekli maaşı alan 2 bin 318 TL

2000 TL emekli maaşı alan 2 bin 108 TL

1800 TL emekli maaşı alan bin 897 TL

1600 TL emekli maaşı alan bin 686 TL

1500 TL emekli maaşı alan 1.581 TL

Beklenti anketi doğruları yansıtıyor mu?

Emekli ve memurlara yönelik zamlar devlet tarafından yılda iki kere yapılır. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar ile birlikte kişilerin alacağı yeni ücret belli olur. Enflasyona göre yapılan zamlardan önce yeni yıl için emeklilerin beklentilerini ölçmek isteyen Merkez Bankası, emeklilerin katıldığı bir anket yaptı. Yapılan anket sonucuna göre emeklilerin maaş beklentisi %5,4 olarak açıklandı. Bu ankete göre zam yapılması halinde emekliler 358 TL daha fazla maaş alacak.

Yılın enflasyon verilerine göre yapılan zamlarda, beklenti anketi sonuçlarının da etkisi olmaktadır. Beklenti anketi sonuçları büyük oranda yapılacak olan zam konusunda devlete yol gösterici olmaktadır. Geçtiğimiz yıllara bakıldığın beklenti anketinin sonuçları ile yapılan zamlar arasında bir uyuşma söz konusudur.

Emeklilerin yanı sıra memurların da beklediği zamlar için yeni yılda 5,4 oranında bir zam olması bekleniyor. Aile yardımı zammı, çocuk zammı gibi unsurlarda devreye girmesi ile birlikte memurların maaşlarında 524,72 TL’yi bulan bir artış söz konusu olacak.