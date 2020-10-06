2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!

2020 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, emeklilerin gelecek yıl ne kadar maaş alacağına dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Bankası aracılığıyla yapılan anket ile birlikte emeklilerin beklentileri ölçüldü. Ankete göre emeklilerin maaş beklentileri belli olurken, gelecek zam ile birlikte 2021 yılı emekli maaşının ne kadar olacağı tahmin edilmeye başlandı.
Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı
Emekli maaş zam oranları
- 5800 TL emekli maaşı alan; 2021 yılında 6 bin 113 TL
- 5600 TL emekli maaşı alan; 5 bin 902 TL
- 5400 TL emekli maaş alan 5 bin 691 TL
- 5200 TL emekli maaşı alan 5 bin 480 TL
- 5000 TL emekli maaşı alan, 5 bin 270 TL
- 4800 TL emekli maaşı alan, 5 bin 59 TL
- 4600 TL emekli maaşı alan, 4 bin 848 TL
- 4400 TL emekli maaşı alan, 4 bin 637 TL
- 4200 TL emekli maaşı alan 4 bin 637 TL
- 4000 TL emekli maaşı alan 4 bin 216 TL
- 3800 TL emekli maaşı alan 4 bin 005 TL
- 3600 TL emekli maaşı alan 3 bin 794 TL
- 3200 TL emekli maaşı alan 3 bin 372 TL
- 2600 TL emekli maaşı alan 2 bin 740 TL
- 2400 TL emekli maaşı alan 2 bin 529 TL
- 2200 TL emekli maaşı alan 2 bin 318 TL
- 2000 TL emekli maaşı alan 2 bin 108 TL
- 1800 TL emekli maaşı alan bin 897 TL
- 1600 TL emekli maaşı alan bin 686 TL
- 1500 TL emekli maaşı alan 1.581 TL
Beklenti anketi doğruları yansıtıyor mu?
Yılın enflasyon verilerine göre yapılan zamlarda, beklenti anketi sonuçlarının da etkisi olmaktadır. Beklenti anketi sonuçları büyük oranda yapılacak olan zam konusunda devlete yol gösterici olmaktadır. Geçtiğimiz yıllara bakıldığın beklenti anketinin sonuçları ile yapılan zamlar arasında bir uyuşma söz konusudur.
Emeklilerin yanı sıra memurların da beklediği zamlar için yeni yılda 5,4 oranında bir zam olması bekleniyor. Aile yardımı zammı, çocuk zammı gibi unsurlarda devreye girmesi ile birlikte memurların maaşlarında 524,72 TL’yi bulan bir artış söz konusu olacak.