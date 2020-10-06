İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!

2021 yılından itibaren yapılacak olan yeni zamlar ile birlikte emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Beklenti anketi sonuçlarına göre emeklilerin yeni yıl zammında beklentileri belli oldu.

06 Ekim 2020 Salı 20:20
2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Takip Et:

2020 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, emeklilerin gelecek yıl ne kadar maaş alacağına dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Bankası aracılığıyla yapılan anket ile birlikte emeklilerin beklentileri ölçüldü. Ankete göre emeklilerin maaş beklentileri belli olurken, gelecek zam ile birlikte 2021 yılı emekli maaşının ne kadar olacağı tahmin edilmeye başlandı.

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı


Emekli ve memurlara yönelik zamlar devlet tarafından yılda iki kere yapılır. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar ile birlikte kişilerin alacağı yeni ücret belli olur. Enflasyona göre yapılan zamlardan önce yeni yıl için emeklilerin beklentilerini ölçmek isteyen Merkez Bankası, emeklilerin katıldığı bir anket yaptı. Yapılan anket sonucuna göre emeklilerin maaş beklentisi %5,4 olarak açıklandı. Bu ankete göre zam yapılması halinde emekliler 358 TL daha fazla maaş alacak.

Emekli maaş zam oranları

  • 5800 TL emekli maaşı alan; 2021 yılında 6 bin 113 TL
  • 5600 TL emekli maaşı alan; 5 bin 902 TL
  • 5400 TL emekli maaş alan 5 bin 691 TL
  • 5200 TL emekli maaşı alan 5 bin 480 TL
  • 5000 TL emekli maaşı alan, 5 bin 270 TL
  • 4800 TL emekli maaşı alan, 5 bin 59 TL
  • 4600 TL emekli maaşı alan, 4 bin 848 TL
  • 4400 TL emekli maaşı alan, 4 bin 637 TL
  • 4200 TL emekli maaşı alan 4 bin 637 TL
  • 4000 TL emekli maaşı alan 4 bin 216 TL
  • 3800 TL emekli maaşı alan 4 bin 005 TL
  • 3600 TL emekli maaşı alan 3 bin 794 TL
  • 3200 TL emekli maaşı alan 3 bin 372 TL
  • 2600 TL emekli maaşı alan 2 bin 740 TL
  • 2400 TL emekli maaşı alan 2 bin 529 TL
  • 2200 TL emekli maaşı alan 2 bin 318 TL
  • 2000 TL emekli maaşı alan 2 bin 108 TL
  • 1800 TL emekli maaşı alan bin 897 TL
  • 1600 TL emekli maaşı alan bin 686 TL
  • 1500 TL emekli maaşı alan 1.581 TL

Beklenti anketi doğruları yansıtıyor mu?

Yılın enflasyon verilerine göre yapılan zamlarda, beklenti anketi sonuçlarının da etkisi olmaktadır. Beklenti anketi sonuçları büyük oranda yapılacak olan zam konusunda devlete yol gösterici olmaktadır. Geçtiğimiz yıllara bakıldığın beklenti anketinin sonuçları ile yapılan zamlar arasında bir uyuşma söz konusudur.

Emeklilerin yanı sıra memurların da beklediği zamlar için yeni yılda 5,4 oranında bir zam olması bekleniyor. Aile yardımı zammı, çocuk zammı gibi unsurlarda devreye girmesi ile birlikte memurların maaşlarında 524,72 TL’yi bulan bir artış söz konusu olacak.



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıZam2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!

Popüler Haberler

2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu? La Casa De Papel 4. Sezonda hangi şehirler olacak?
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölen yada ölmüş anneyi görmenin anlamı, tabiri nedir?
TOKİ İstanbul Kayabaşı 2019 kura çekilişi sonuçları belli oldu!
Özel okul tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Meb'den 10 madde ile özel okul tercih rehberi
Ziraat Bankası 50 koyun için verilen 60.000 TL hayvancılık kredisi şartları nelerdir?
Dünyanın sonunu konu edinen IMDB puanı en yüksek bilim kurgu filmleri
İş Göremezlik Raporu için yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir?
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan kimdir?
Menajerimi Ara dizisi düşük reytingler yüzünden erken final yapabilir!
Kırmızı Oda dizisi Ömer kimdir, hastalığı nedir?
İstenmeyen sms iptal etme işlemleri nelerdir? istenmeyen sms engelleme 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.