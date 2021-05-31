2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarının artması için vatandaşlar 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. 4 aylık enflasyonun %5,45’e ulaştığı duyuruldu.
4 aylık enflasyon % 5,45’e yükseldi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketine göre emekliler için en düşük maaş 2 bin 155 lira olacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar, aylık 2 bin 551 lirayla en düşük miktara ulaşacak. 7.66 tahminine göre yeni maaşlar şöyle: En düşük emekli maaşı esnaf için 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar için 2 bin 605 TL.
Son Güncelleme: 31.05.2021 14:14