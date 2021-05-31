İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarındaki artış enflasyona göre gerçekleşiyor. 2021 yılında milyonlarca emekli maaşlarına zam yapılması için enflasyon sayılarının açıklanmasını bekliyor. Peki emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Bu yıl emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Takip Et:

Emekli maaşlarının artması için vatandaşlar 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. 4 aylık enflasyonun %5,45’e ulaştığı duyuruldu.

Merkez Bankası, ekonomistlerle Mayıs ayı beklenti anketi yaptı. Ankette enflasyon tahmini 2021 Mayıs ayı için % 1,27, Haziran ayı için % 0,82 olarak belirlendi. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının % 7,66 olduğu söyleniyor. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları henüz belli değil. Kesin oranlar Temmuz ayında belli olacak. Ocak 2021’de emekli maaşı önceki 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak % 8,36 oranında artırıldı.

4 aylık enflasyon % 5,45’e yükseldi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketine göre emekliler için en düşük maaş 2 bin 155 lira olacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar, aylık 2 bin 551 lirayla en düşük miktara ulaşacak. 7.66 tahminine göre yeni maaşlar şöyle: En düşük emekli maaşı esnaf için 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar için 2 bin 605 TL.


Son Güncelleme: 31.05.2021 14:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaş ZammıEmeklilerin Maaşı Ne Kadar Olacak2021 Emekli Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Emekli promosyonları hangi bankalar veriyor? 2021 Emekli promosyonu için nereye başvurulur?
Emekli promosyonları hangi bankalar veriyor? 2021 Emekli promosyonu için nereye başvurulur?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Arnavutluk'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Arnavutluk'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Popüler Haberler

2021 Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021
A101 3 Haziran 2021 Perşembe satılacak aktüel ürünler broşürü
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV dizi, film ve programları
Kubilay Güleçoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Kubilay Güleçoğlu evli mi? Kubilay Güleçoğlu kaç yaşında?
Gülten Kesgin kimdir? Gülten Kesgin kaç yaşındadır?
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D dizi, film ve programları
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 30 Mayıs 2021 Pazar
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Mazot gübre desteği almak için gerekli belgeler? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2021 muhtaç aylığı başvurusu
TJK 31 Mayıs 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı
Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Moldova asgari ücreti ne kadar?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2021 SGK işveren maliyeti hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.