2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları

Ecrimisil bedeli nedir?

Ecrimisil bedeli genel anlamda haksız işgal tazminatı olarak adlandırılmaktadır. Ecrimisil mal sahibinin zararını ve işgalini kusurlu olup olmadığına bakılmadan talep edilen tazminat olarak bilinmektedir. Ecmisil davasında genellikle iki taraf söz konusu olabilir. Bu ikiliden bir tanesi taşınmaz sahiptir. Taşınmaz sahibi, idare olabilir ve gerçek kişi de olabilir. Diğer ikinci taraf ise işgalci konumdaki olan gerçek tüzel kişi olarak bilinmektedir.

Taşınmazın zarar görmesi durumunda dikkate alınmaz ve işgal edilmesi dava açılması yeterli olur. Ecrimisil davasına birçok önek gösterilebilir. Devlete ait olan bir bölgeyi izin belgesi almadan inşaata başlamak olarak önek gösterilebilir.

Haksız işgal ile oluşmuş ve ecrimisil tazminatına konu olan zararlar;

Taşınmaz bir malın kullanımından sonra oluşan zararlar,

Taşınmazın tek olarak kullanımından sonra meydana gelen zararlar,

Mal sahibinin mahrum kaldığı kar sebebi ile uğramış olduğu zararlar

Haksız kullanım davaları nelerdir?

Ecrimisil davası genel olarak mal sahibinin malının elinden alınması veya malının elinden alınmasına sebep olan kötü niyetle kullanılan ve malı geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler işgal tazminatının alınması için açılan davalar anlamına gelmektedir.

Ecrimisil davası açabilmek için hangi şartlar gereklidir?

Kişi ecrimisil davası açabilmek için öncelikle malınıza karşı işgal olmalı ve izinsiz inşaat yapımı olmalıdır. Malın geri verilmemesi ve mülkiyeti elinde olan kişinin izni olmadan bir başka kişinin malı kullanılmalıdır.

Malı hakkı olmadan kullanan kişi kötü niyetli ise ecrimisil davası açılabilir. İşgalcinin kusurlu olup olmadığını önemli olmamakla beraber mülkiyete sahip kişinin işgal nedeni ile zarara uğramış olup olmadığı önemli değildir.

İşgali yapan kişi ihtaname gönderecek durumun bildirmiş olması gerekir ve ihtaname her türlü hukuki işlemlerden hak ve talep yazılı olarak bildirmesi ya da haber verilmesidir.

Ecrimisil Hesaplama Yargıtay

Kişi malın kendine ait olmadığını ve haksız kullanıldığını öğrendiğinde taraf dava açarak hak talebinde bulunma şansı vardır. İşgal fark edilmesi durumunda kendi malını işgal eden kişiyi uyarır. Ecrimisi davaları İdare Mahkemelerince bakılır.

Uzman kişiler, bilirkişi inceleme ile sonucunda tespit edilir. Hesaplanan bedel ise kira bedeli olarak bilinmektedir. Kira bedeli ise tazminata eklenir.

Ecrimisil davaları geçmişe dönük olarak 5 yıldır. Eğer işgal süresi 5 yıldan fazla ise bu durum dikkate alınmaz.

Bu dava açılabilmesi için gerekli hususlar nelerdir?

Malın kullanımından dolayı zarara uğraması

Kötü niyet

Kusur durumu dikkate alınmaz

Mal sahibi açtığı dava ecrimisil bedeli talep eder

Sahibinin izni dışındı kullanım vardır

Ecrimisil hesaplamaları nasıl yapılır?

Malı işgal eden kişinin haklı olması ecrimisil bedelinin ödese de haklı sayılmamaktadır. Bedelin ödenmesi durumunda mülk tapusunu üzerine alınacağı anlamına gelmez. Ödenmiş bedel geçmişte bulunan bedelinin ödendiğini ifade etmektedir.

Vatandaşlar yasa dışı binalar yapıyorsa eğer yıkılma izni bulunur. Yıkılma işlemleri için ilk önce gayrimenkul ve tespit raporu çıkar. İşlem hakkında tutanak tutulmasının ardından maliyet idare olarak belirlenir ve 15 gün içerisinde komite karara bağlanır.

Milli Emlak Genel Tebliği haksız kullanım tazminatı hesaplanırken miktarı farklı yansıtacak nedenler;

Malın bulunduğu konum,

Malın işgal edilmeden önceki değeri,

Taşınmasın imar bakımından durumu,

Yüz ölçümü ve diğer ölçütler,

Malın belediyeler tarafından verilecek olan hizmetlerden yararlanma durumu,

Çevrede aynı durumu oluşturabilecek alanlar var ise bunlara biçilen bedeller,

Taşınmazın özellikle dikkate alınmamaktadır.

Ecrimisil bedelin ödenmesi durumunda bedeli ödeyecek kişi yazılı talep sonrasında %25’lik oranın peşin ödenmesi durumunda kalan borç kişinin maddi durumuna göre aylık taksitlenir. Bu taksitler ise en geç 36 ay içerisinde ödenmesi mecburidir. Borcun kalan kısmına ise faiz işlemi uygulanır.

İşgal Tazminatının ödenmesi durumunda ilk olarak ecrimisil tutarı hesaplanırken malın işgaliden önceli 5 yıl dikkate alınır.

Önek olarak; Haksız olarak mülkün kullanım süresi; 8 yıl olsa

Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 10 bin TL

Şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa eğer kalan borç 5 yıl üzerinden hesaplanacağı için 8.000-2.000 TL=6.000 TL

Kalan tutar ise mutlaka taksitlendirmeye gidilir. Haksız yere kullanılması halinde işgal edilmeleri idare mahkemeleri dava açarak tazminat talebinde bulunabilir. Bilirkişilerin olması ile mahkeme kararı ödenmesi sağlanır.