2021 Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Asya piyasaları çalışma saatleri

Ülkemizin borsa piyası saat 09:40 açılıyor. Akşam saatlerinde saat 18:10 kapanan Borsa İstanbul ‘da resmi tatiller,dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.
Diğer piyasalar ne zaman açılıyor?
Yatırımcıların yatırım yaptıkları Dünya piyasaları ülkelerin borsa açılış saatlerine göre değişim göstermektedir. Küresel açıdan en büyük hisselerin yer aldığı Avrupa,Asya ve Amerika’daki borsaların açılış ve kapanış saatleri şöyledir;
- Çin borsası 04:30 ‘da açılıp 11:00’da kapanmaktadır.
- Japonya borsası 04:00 ‘da açılıp 10:00’da kapanmaktadır.
- Hong Kong Borsası 04:30’da açılıp 11:00’da kapanmaktadır.
- New York Borsası 16:30’da açılıp 23:00’da kapanmaktadır.
- Nasdaq borsası 16:30’da açılıp 23:00’da kapanmaktadır.
- Kanada Stock Exchange 17:30’da açılıp 00:00’da kapanmaktadır.
- Sidney-Avustralya 00:00’da açılıp 08:00’da kapanmaktadır.
- Tokyo –Japonya borsası 02:00’da açılıp 11:00’da kapanmaktadır.
- Frankurt borsası açılış: 09:00 kapanış :18:00
- Londra borsası açılış: 10:00 kapanış: 19:00
- New york –ABD borsası açılış: 15:00 kapanış: 00:00
- London Intenational Exchange açılış: 10:00 kapanış: 18:30
- Frankurt Xetra Stock Exchange açılış: 10:00 kapanış: 18:30
- Euronext Paris açılış: 10:00 kapanış :18:30
- Madrid Stock Exchange açılış: 10:00 kapanış: 18:30
- Euronext Amsterdam açılış: 10:00 kapanış: 18:30
- Stockholm Stock Exchange açılış :11:00 kapanış: 19:30
- Milano Stock Exchange açılış: 11:00 kapanış: 19:30
- İspanya borsası açılış: 11:00 kapanış: 19:30
- Euronext brussels açılış: 11:00 kapanış: 19:30
- Oslo Stock Exchange açılış: 10:00 kapanış 17:20
- Copenhagen Stock Exchange açılış: 10:00 kapanış 17:55
- Swiss Exchange açılış 10:00 kapanış: 18:20
- Helsinki Stock Exchange açılış: 10:00 kapanış 18:25
Son Güncelleme: 21.03.2021 23:00