İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 20:19
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Takip Et:

Hemen herkesin bildiği gibi 1 ay önce enflasyon oranları açıklandı. Memurlar için maaşın ne kadar olacağı duyurulurken pandemi sebebi ile yapılan sosyal ödemelere de artış gelmiş bulunuyor. Bunlara ek olarak pandemi ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği artırıldı. Öneğin evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli desteği vs. gibi konularda ödeme artışı meydana geldi. %5.75 oranındaki maaş artışı ile birlikte devletten sosyal destek alan insanlara müjdeli haber de gekdi. Devletten 962 lira ve 1561 lira arasında sosyal yardım kampanyası verilme ihtimalleri konuşuluyor.

İçinde bulunduğumuz son 180 günün enflasyon oranlarının belirlenmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yılın son yarısına ilişkin maaş zamları da açıklanmış durumda. Yılın ilk yarısında 0.146061 olan katsayı, ikinci yarıda 0.154451 olarak belirlendi.

 

Engeli bulunan vatandaşlar ne kadar ödeme alacak?

Memurlara toplamda %5.75 yapılan zam ile beraber engelli maaşlarında da maaş ödemesi artışına gidildi. Henüz 18 yaşını doldurmayan ve minimum %40 engele sahip vatandaşlar adına aylık ödemeler zam sonucunda 567 lira oldu. Engelleri %70’in üzerinde olan bireyler için de ödemeler 805 lira iken zam ile 851 liraya kadar yükseldi.

Yaşlılık maaşındaki artış ne kadar?

65 yaşını geride bırakmış ve sosyal sigortası ya da sağlık güvencesi bulunmayan bireylere getirilen zam yılın ikinci yarısında belirlenen enflasyon oranlarına göre 39 lira oldu. Yaşlılık maaşı alan bireyler 672 lira değerinde yardım alırken şimdi bu yardım 711 lira değerinde.

Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır?

Vatandaşlar bu yardımdan faydalanmak istiyorlarsa ikamet ettikleri lokasyona göre bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının yolunu tutmalıdırlar. Öneğin yaşlılık maaşı almak isteyen bireyler için sadece T.C kimlik isteniyor. Fakat eğer engeliniz bulunuyorsa ve yardım almak istiyorsanız sağlık raporuna ihtiyacınız olacaktır.

Bu desteklerden yararlanan kişilerin ikamet adreslerini değiştirmesi durumunda aldıkları ödemeler geçici olarak durur. Bireylerin yeni ikamet ettikleri adresten yine bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip hala ihtiyaçları olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:19
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Şubat altın fiyatları
5 Şubat altın fiyatları
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
ABD şokta.1981'den beri ilk
ABD şokta.1981'den beri ilk
Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!
Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!
Merkez Bankası piyasaya 54 milyar TL sürdü!
Merkez Bankası piyasaya 54 milyar TL sürdü!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Kırmızı Oda Recai kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Yıkılkan hakkında bilgiler
Sultan Abdülhamid tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? Abdülhamid Han'ın hakkında merak edilen bilgiler
Akrep dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akrep dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Instagram Shadow Ban nedir, nasıl kalkar? İnstagram etkileşimler nasıl yükselir?
Fox TV Hepsi Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Bülent Çolak Show TVKırmızı Kamyon oyuncu kadrosuna katıldı
WhatsApp Aero uygulaması nedir? Whatsapp Aero özellikleri nedir, nereden, nasıl indirilir?
5 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları Kırmızı Oda, Seni Çok Bekledim, Arka Sokaklar yarışında kim birinci oldu?
A101'de satılan Lenovo s2 akıllı saat nasıl, alınır mı?
Destek personeli tanımı nedir? Destek personeli hangi işleri yapar, nasıl olunur?
Numaradan isim nasıl bulabilirim? Numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme işlemleri
Kurban eti saklanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? Kaç gün saklanabilir?
Engelli raporu ile engelli araç alımı şartları nelerdir? 2020 Rapor oranına göre vergi indirim miktarları
Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?
Akıncı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Akıncı devam eder mi?
Clubhouse logosunun anlamı ne?
Kırmızı Oda Nazlı’nın hikayesi nasıl bitiyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar neden oldu, öğrenciler neye karşı çıkıyor?
Kırmızı Oda Nazlı’nın annesi kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Tenolcay hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.