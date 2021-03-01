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2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?

2021 deprem sigortası tutarı 240.000 liradan 268.000 liraya çıkarıldı. 2021 deprem sigortası bedeli betonarme binalar ve farklı yapılar için değişiklik gösteriyor. Miktarlar 268.000 liraya yükseltilen meskenlerin azami fiyatı olup, yapının tutarına bakılmaksızın belirlenen miktarların kabul edildiği, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Deprem sigortası zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir? sorularının cevapları merak konusu oldu.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:20
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
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Türkiye, en çok depremin yaşandığı ülke olarak fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Binaların yaşının yüksek olması vatandaşların can ve mal kaybetme riskini artırmaktadır. 2021 deprem sigortasının yapılmasıyla hem konutunuzu ve sağlığınızı koruyabilir hem de sigorta şirketleri ve değişen sigorta fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Zorunlu deprem sigortası ne anlama gelir?

Zorunlu deprem sigortasının önemi, deprem sigortası, doğal afet sigortası / DASK kurumu tarafından yönetilen doğal oluşumlardan etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan yasal bir güvence olmaktadır. Vatandaşlar, zorunlu deprem sigortası poliçesi imzalayarak, deprem, yangın, toprak kayması, sel, patlama, tsunami ve artçı sarsıntı gibi maddi ve manevi tehlike oluşturan doğal afetlerden kaynaklanan her türlü hasara karşı korunmaktadır. Konut güvenliği için zorunlu deprem sigortası ile kanunda aniden ortaya çıkan yukarıdaki doğal tehlikelere karşı kolaylıkla korunabilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası ile ani depremler ve artçı sarsıntılar sonucunda ikamet ettiğiniz yerde maddi hasar meydana gelmesi durumunda sigorta kapsamında verdiğiniz tüm zararlar sigorta kapsamında karşılanır.

Zorunlu deprem sigortasının faydaları nelerdir?

Öncelikle zorunlu deprem sigortasının faydaları, sizi maddi kayıplardan kurtaracak bir sigortanın avantajıdır. 2021 deprem sigortası anlaşmasının faydaları şunları içerir:

  • Depremlerin neden olduğu afetler, ani krizler sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı sigorta ettirerek mülkünüzü koruyacaksınız.
  • Depremde fay hatlarının oluştuğu ve konutunuzu tahrip eden yerlere inşa edilen evinizi büyük çaplı maddi hasarlardan korur.
  • İllerde oluşabilecek deprem riskini minimuma indirir.
  • Gelecekte maddi sıkıntı yaşayacağınız bir zamanda, herhangi bir doğal afet veya deprem anında geleceğe güvenle bakabilir, yaşadığınız yerde rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Zorunlu deprem sigortasını yaptırmak zorunlu mudur?

Zorunlu deprem sigortası zorunludur. Temel fark, ev sahiplerinin bu sigortayı yaptırması gerektiğidir ve eğer yapmazlarsa, herhangi bir para cezasıyla karşı karşıya kalmazlar. Zorunlu deprem sigortası olmayanlara para cezası verilmez. Ev satışları veya kiralamalar devlet tarafından yapılmamaktadır. Elektrik, su gibi faturalar kiracı tarafından ödenir. Ev sahibinin zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekmektedir. Kiracının zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekmez. 6305 sayılı Afet Sigortası Kanununa göre deprem sigortası yaptırması gereken binalar şunlardır:

  • Tescilli özel mülkiyete sahip gayrimenkul üzerine inşa edilmiş konutlar
  • Doğal afetler sonucunda vatandaşa yardım kapsamında kredi verilerek oluşturulan konut ve yapılar
  • Binalarda bağımsız olarak faaliyet gösteren özel vatandaşların iş alanlarına ait şirket, ofisler ve büro yapıları
  • 634 Sayılı Mülkiyet Kanunu'na göre yasal olarak değerlendirilen bağımsız bölümler ve yapılar

Yukarıda belirtilen yapılar ve binalar, aynı zamanda belediye sınırlarında inşa edilmiş kamu kurumlarını da içermektedir. Binaların kamusal alan içerisinde olması ve binanın yaşının tehlikeli olması hasarlı olarak kayıtlı daireler sigortalı değildir. Tapu olmayan binalar, kart irtifakı tesis edilmiş yapılar, tapuda henüz bilinmeyen ve tapu siciline arsa olarak nitelikleri kaydedilen tüm binalar 2021 deprem sigortası kapsamındadır.



Son Güncelleme: 01.03.2021 10:20
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BinaYapıDepremSigorta
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