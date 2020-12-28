2021 Cumhurbaşkanı maaşı, milletvekili ve bakanlar ne kadar maaş alıyor?

Birçok vatandaşı yakından ilgilendiren 2021 yılında verilecek asgari ücret tutarı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı yeni asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL oldu. Bunun sonrasında pek çok kişi Cumhurbaşkanı, milletvekili ve bakanların aldığı maaşı araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılından itibaren alacağı maaşa %8,3 oranından zam yapılarak 88.000 TL oldu. Cumhurbaşkanı maaşı 2019 senesinde 74.500 TL, 2020 senesinde ise 81.250 TL’dı.

Milletvekili maaşı ne kadar?

Ayrıca Cumhurbaşkanı emekli maaşları da yeni yılda 35.000 TL oldu.

Ülkemizde bulunan 600 milletvekilini 2019 senesinde aldığı maaş 22.500 TL, 2020 senesinde ise Ocak ayında yapılan zamla 25.000 TL oldu. Ayrıca emekli milletvekili maaşı 15.800 TL oldu.

Bakan maaşı ne kadar?

2020 senesinde Ocak zammı ile bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.