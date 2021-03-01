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2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan annelere çocuk yardım parası verilmektedir. 2021 Çocuk yardım parasından kimler yararlanabilir? 2021 çocuk yardım parası ne kadar?

01 Mart 2021 Pazartesi 01:03
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
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Çocuk parasından genellikle doğum yapmış olan anneler yararlanmaktadır. Çalışan veya çalışmayan her anne için yapılan bu yardımlar ayrım yapmayarak doğum yapan annelere verilmektedir. Yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçları için uygun görülen çocuk yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilmektedir.

 2021 çocuk yardım parası

  •  İlkokula giden kız çocuğu için çocuk parası 40 TL’dir
  •  İlkokula giden erkek çocuğu için çocuk parası 35 TL’dir.
  •  Liseye giden kız çocuğu için çocuk yardım parası 60 TL’dir.
  •  Liseye giden erkek çocuğu çocuk yardım parası 50 TL’dir.

Çocuk parası başvuru şartları?

 İlk olarak çocuk parası verilmesi konusunda annenin çalışıp çalışmama durumuna bakılmamaktadır.  Çocuk parası almak için öncelikle T.C vatandaşı ya da mavi karta sahip olunması gerekmektedir. Çocuk yardım parası özellikle en önemli koşulu bebeğin 15.05.2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için yardım edilmelidir. 2015 yılında müfredata geçen bu uygulama ile böyle karar alınması uygun görülmüştür. Ölü doğan bebekler için yardım edilmez.

Çocukların eğitim hayatına devam etmesi gerekir. Ayrıca sağlık kontrolleri vardır.

Başvurular nereden yapılır?

İlk olarak yeni doğan bebeğin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi çıkartılmalıdır. Nüfusa kayıt ettirilen bebekler daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlere çocuk yardım dilekçesi verilir. Şahsen verilen bu dilekçeler posta yoluyla da iletilebilir.

Çocuk parası yardımı nereden alınır?

Çocuk parası gerekli kuruluşa dilekçe verilmesinin ardından kabul edilme durumunda 2 ay sonra ödemeler başlanır. Bu ödemeler annelerin banka hesabına ya da PTT üzerinden verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 01:03
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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Parasıçocuk YardımAnneAile çalışma Ve Sosyal Hzimetler
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