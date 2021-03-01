2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?

Çocuk parasından genellikle doğum yapmış olan anneler yararlanmaktadır. Çalışan veya çalışmayan her anne için yapılan bu yardımlar ayrım yapmayarak doğum yapan annelere verilmektedir. Yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçları için uygun görülen çocuk yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilmektedir.

2021 çocuk yardım parası

İlkokula giden kız çocuğu için çocuk parası 40 TL’dir

İlkokula giden erkek çocuğu için çocuk parası 35 TL’dir.

Liseye giden kız çocuğu için çocuk yardım parası 60 TL’dir.

Liseye giden erkek çocuğu çocuk yardım parası 50 TL’dir.

Çocuk parası başvuru şartları?

İlk olarak çocuk parası verilmesi konusunda annenin çalışıp çalışmama durumuna bakılmamaktadır. Çocuk parası almak için öncelikle T.C vatandaşı ya da mavi karta sahip olunması gerekmektedir. Çocuk yardım parası özellikle en önemli koşulu bebeğin 15.05.2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için yardım edilmelidir. 2015 yılında müfredata geçen bu uygulama ile böyle karar alınması uygun görülmüştür. Ölü doğan bebekler için yardım edilmez.

Başvurular nereden yapılır?

Çocukların eğitim hayatına devam etmesi gerekir. Ayrıca sağlık kontrolleri vardır.

İlk olarak yeni doğan bebeğin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi çıkartılmalıdır. Nüfusa kayıt ettirilen bebekler daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlere çocuk yardım dilekçesi verilir. Şahsen verilen bu dilekçeler posta yoluyla da iletilebilir.

Çocuk parası yardımı nereden alınır?

Çocuk parası gerekli kuruluşa dilekçe verilmesinin ardından kabul edilme durumunda 2 ay sonra ödemeler başlanır. Bu ödemeler annelerin banka hesabına ya da PTT üzerinden verilmektedir.