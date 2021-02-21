İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

2021 Çitçiye mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Çiftçiler mazot gübre desteklerini ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası’nın yatıracağı 2021 mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusu bütün ödeme yapılacak vatandaşlarca araştırılmakta. Peki 2021 yılında çiftçiye yapılacak mazot, gübre desteği ne zaman yatırılacak? Cevabı haberimizde.

21 Şubat 2021 Pazar 19:53
2021 Çitçiye mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?
Takip Et:

 

Mazot ile gübre desteği ödemelerini bekleyen çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdi ödemelerin ne zaman yapılacağına araştırıyor. Geçen sene mazot ile gübre için 27 bin 213 çiftçiye 48 milyon lira ödeme yapılmıştı. Çiftçiler şuan da 2021 yılında yapılacak ödemeleri beklemekte.

Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çiftçilere gübre destekleri ile ilgili iki müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artış ile iki katına çıkartıyoruz.  Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerde destek 16 liraya yükseliyor. Organik ile organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya çıkartıyoruz. İlkbahar dönemlerinde hesaplarına yatacaktır. Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe biz de onlara olan desteğimizi devam ettireceğiz. “

Çiftçilere gübre desteğinin ne zaman ödeneceği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi.

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinde neredeyse 362 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.

Bakan Pakdemirli’nin yaptığı açıklamada, üreticileri destekleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bugün saat 18.00’den itibaren 6 kalemde yaklaşık olarak 362 milyon destek ödemelerinin üretici hesaplarına yatırmaya başlayacaklarını bildiren Bakan Pakdemirli, şu ifadelere de yer verdi: “Süt desteği doğrultusunda 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ süt için, 287.654.007 TL

  • Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

  • Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

  • Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

  • Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

  • Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olacak şekilde toplam olarak 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

Süt desteği ödemelerinde TC kimlik numarasının son haneleri göz önüne alınarak yapılacaktır. Bu doğrultuda, TC kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 olanlar 19 Şubat 2021 günü saat 18:00’den, 0, 2 olanlar da 26 Şubat 2021 günü saat 18:00’den itibaren yapılacak. Kalan ödemeler de tek parça olarak yapılacak.” İfadelerine yer verdi.

Destekleme ödemelerine başvurular nasıl yapılıyor?

Destek almak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmak gerekmekte. Eğer ki mevcut kaydınız bulunuyorsa, mazot ile gübre desteklemesini alma isteğinizi belirttiğiniz bir dilekçe yazarak, bu dilekçeyi Tarım İl ya da İlçe Müdürlükleri’ne vermeniz gerekmektedir. Fakat ÇKS kaydınız bulunmuyorsa sisteme kayıt yaptırmalısınız.

Dilekçenizi müdürlüğe verdikten sonra belli bir süre beklemeniz gerekmektedir. Yapılan incelemeler sonrasında başvurunuz onay alırsa destekleme ödemesi alma hakkını kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında banka hesaplarınıza destekleme tutarınız yatırılıyor. Verilen destekler ile beraber çiftçinin aktif olarak tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmakta.

Destekleme ödemesi için başvuru şartları nelerdir?

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıt yapılmalıdır,
  • Bakanlığın belirlediği tarihte dilekçe ile başvuru yapılmalı,
  • Gübre desteği başvurusunda bulunmak için minimum bir dekar alana sahip olmak gerekiyor,
  • 50 dekardan fazla arazisi olanlar toprak analizi yaptırmalılar,
  • Toprak analizi yaptırmamış olanlar yalnızca mazot desteğini alabiliyorlar ancak gübre desteğinden faydalanamıyorlar.


Son Güncelleme: 21.02.2021 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çiftçiyeMazotGübreDesteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY, İsrail uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY, İsrail uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi
Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi
Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı
Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı
Benzine bu geceden itibaren 15 kuruş zam yapılacak!
Benzine bu geceden itibaren 15 kuruş zam yapılacak!
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı! İlaç fiyatları euro kuru değişti
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı! İlaç fiyatları euro kuru değişti
THY'den 2020 yılına ait zarar açıklaması!
THY'den 2020 yılına ait zarar açıklaması!

Popüler Haberler

2021 Çitçiye mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?
Arıza dizisinde Derya karakterini Hazal Benli canlandırıyor
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin yer aldığı diziler
Arıza dizisinde Seda karakterine Eda Dunisa Şölenci hayat veriyor
2021 Newruz bayramı ne zamandır? Bahar bayramı Nevruz ne zaman kutlanacak?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
E-Devlet ile THY bilet sorgulama nasıl yapılır?
Entübe edilmek nedir? Entübe hasta ne anlama geliyor?
Adıma çekilmiş kredi var mı? Adıma çekilmiş krediyi nasıl sorgularım, nasıl öğrenirim
Mucize Doktor Ferman’ın Kardeşi Fatoş kimdir? Gerçek adı nedir? Dilek Köse hakkında bilgiler
KOSGEB ile butik otel açma desteği şartları 2021
Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı nedir? Semiha Bezek nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yaşı ve oynadığı diziler
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.