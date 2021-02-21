2021 Çitçiye mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Mazot ile gübre desteği ödemelerini bekleyen çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdi ödemelerin ne zaman yapılacağına araştırıyor. Geçen sene mazot ile gübre için 27 bin 213 çiftçiye 48 milyon lira ödeme yapılmıştı. Çiftçiler şuan da 2021 yılında yapılacak ödemeleri beklemekte.

Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çiftçilere gübre destekleri ile ilgili iki müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artış ile iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerde destek 16 liraya yükseliyor. Organik ile organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya çıkartıyoruz. İlkbahar dönemlerinde hesaplarına yatacaktır. Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe biz de onlara olan desteğimizi devam ettireceğiz. “

Çiftçilere gübre desteğinin ne zaman ödeneceği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi.

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinde neredeyse 362 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.

Bakan Pakdemirli’nin yaptığı açıklamada, üreticileri destekleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bugün saat 18.00’den itibaren 6 kalemde yaklaşık olarak 362 milyon destek ödemelerinin üretici hesaplarına yatırmaya başlayacaklarını bildiren Bakan Pakdemirli, şu ifadelere de yer verdi: “Süt desteği doğrultusunda 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ süt için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olacak şekilde toplam olarak 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

Süt desteği ödemelerinde TC kimlik numarasının son haneleri göz önüne alınarak yapılacaktır. Bu doğrultuda, TC kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 olanlar 19 Şubat 2021 günü saat 18:00’den, 0, 2 olanlar da 26 Şubat 2021 günü saat 18:00’den itibaren yapılacak. Kalan ödemeler de tek parça olarak yapılacak.” İfadelerine yer verdi.

Destekleme ödemelerine başvurular nasıl yapılıyor?

Destek almak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmak gerekmekte. Eğer ki mevcut kaydınız bulunuyorsa, mazot ile gübre desteklemesini alma isteğinizi belirttiğiniz bir dilekçe yazarak, bu dilekçeyi Tarım İl ya da İlçe Müdürlükleri’ne vermeniz gerekmektedir. Fakat ÇKS kaydınız bulunmuyorsa sisteme kayıt yaptırmalısınız.

Dilekçenizi müdürlüğe verdikten sonra belli bir süre beklemeniz gerekmektedir. Yapılan incelemeler sonrasında başvurunuz onay alırsa destekleme ödemesi alma hakkını kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında banka hesaplarınıza destekleme tutarınız yatırılıyor. Verilen destekler ile beraber çiftçinin aktif olarak tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmakta.

Destekleme ödemesi için başvuru şartları nelerdir?