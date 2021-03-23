2021 Çiftçi Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı , hububat ,baklagil,dane mısır ile ilgili 154 milyon TL, yem bitkileri dahilinde de 376 milyon tl destek sağlayacağını açıkladı. Mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatacak. Bakanlık, ödemelerin bu hafta içinde gerçekleşeceğini de açıkladı. Kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanların ödemeleri 12 Mart’ta yapılmıştı.

Verilen destek ne kadar?

1 Ocak 2020’den beri geçerli olan kararla birlikte ,çiftçiler için 2021 yılında gübre destekleri katlandı. Dekar başına katı,organik,organomineral gübre desteği 10 TL’den 20 TL’ye yükseltilmişti.

Çiftçi kayıt sisteminde olan çiftçiler için mazotla birlikte sağlanan gübre desteği de iki katına çıktı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale dekar başına verilen destek 8 TL iken 16 TL olmuştur.

Dane mısır,mercimek,kuru fasülye ,kütlü pamuk,nohut, çeltik, patates, yağlık ayçiçeği, soya, kuru soğan, kanola ile diğer ürünlerde verilen destek 4 TL’den 8 TL’yükseldi.