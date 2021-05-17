2021 ÇAYKUR yaş çay alım kilo fiyatı kaç tl oldu?

17 Mayıs günü yapılan Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çiftçilere de müjdeler verildi. Vatandaşlar tarafından çay alım fiyatları merak edildi. 2021 çay fiyatları kaç TL?

Cumhurbaşkanı tarafından tam normalleşme adımları hakkında bilgi verildi. Erdoğan, Ramazan ayında uygulanan kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgının önemli ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. 1 Haziran sonrasının ele alındığını söyleyen Erdoğan, detayları ilerleyen günlerde paylaşacağını belirtti.

Çay alım fiyatı kaç TL?

Geçen sene yaş çay alım fiyatı bir kilo için 3,27 TL iken destekleme dahil edildiğinde 3,4 TL idi. Bu sene fiyat 3,87 TL, destekleme dahil 4 TL olmuştur.

2021 alım fiyatları

Bir ton fiyatı 1275 TL olan arpa fiyatı 1750 TL’ye yükseldi. Nohut 4.500 TL oldu. Bu fiyatlar diğer alım kurumları için de geçerlidir, farklı fiyatlandırma yapılmayacaktır.

Çiftçilerin borçları erteleniyor

Erdoğan, yaptığı açıklamada çiftçilere de müjde verdi. 180.000 ton patates ve kuru soğanın üreticiden alınıp ihtiyacı olan ailelere dağıtıldığını söyleyen Erdoğan, ellerinde olan 15.000 ton çeltiğin toprak mahsuslarına verildiğini belirtti. Bu sene kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı açıklandı. Kuraklık sebebiyle zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği söylendi.

Kabine toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı tamamlandı. Önemli toplantı sonrası 1 Haziran’dan sonra yapılacak normalleşme aşamaları açıklandı.

Salgın önemli ölçüde kontrol altına alındı

Erdoğan sözlerine milleti selamlayarak ve Ramazan bayramını kutlayarak başladı. Salgın sebebiyle istediğimiz gibi bayram yapamadığımızı belirtti. Erdoğan, 5 milyon 100 bini aşkın insanın virüse maruz kaldığını belirterek elimizden başka bir şey gelmediğini söyledi. Ramazan ayında uygulanan kısıtlamaların işe yaradığını söyledi.

Anaokulları ve kreşler açılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs ayı için geçerli olan kararlar açıklandı. Sokağa çıkma yasağının saat 21.00-05.00 arasında olacağı, hafta sonları kısıtlamalarının ise devam edeceği açıklandı. Şehirlerarası seyahatlerin kısıtlama saatleri haricinde yapılabileceği duyuruldu. Anaokulları ve kreşler açılacak, diğer öğretim kademeleri ise süreç boyunca açıklanacaktır.

‘’Gelişmeler milletimizle paylaşılacak’’

Erdoğan, Kabine toplantısında 1 Haziran itibariyle başlayacak olan aşamalı normalleşmenin 2. Etabının görüşüldüğünü söyledi. Vaka sayılarının azalması için vatandaşları alınan tedbirlere uymaya çağıran Erdoğan, riskli grupların tamamının aşılanacağını söyledi. Tedbirlere uymayan ülkelerin durumundan söz eden Cumhurbaşkanı, sözlerini sağlık çalışanlarına, jandarma ve emniyet teşkilatına teşekkür ederek sonlandırdı.

‘’Sadece milletimizin hakkını hukukunu korumanın mücadelesini veriyoruz’’

Erdoğan, salgında vaka ve ölü sayıları arttığında tedbir alınmadığı için ortalığı karıştıran kişilerin ortaya çıkan kişiler olduğunu söyledi. Tedbirlere uymayan kişilerin davranışlarını eleştiren Cumhurbaşkanı, her şeyin güzel olacağını temenni etti.

645 bin emekliye 1500 TL

Yapılan açıklamada, vatandaşların öncelikle sağlığının daha sonra işinin korunduğu söylendi. Sanayi ve tarım üretiminin aksamaması için alınan önlemlere vurgu yapıldı. Salgın döneminde ekonomide büyüme yaşayan ülkelerden birisi haline geldiğimiz açıklanarak vatandaşlara sağlanan kredi kolaylıkları vurgulandı. Turizme verilen destek üzerinde durularak sadece merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamaların 79 milyar olduğu belirtildi. Bu rakamın yıl sonunda 104 milyar olması hedefleniyor.

Açıklamada 645 bin emeklinin maaşının 1500 TL’ye yükseldiği söylendi. 1 milyon 200 bin vatandaşın esnaf desteğinden faydalandığı söylendi. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonu aşkın vatandaşın yararlandığı belirtildi. 5 milyondan fazla haneye nakit yardımda bulunulduğu ve bu ödemelerin 134 milyar TL olduğu açıklandı. Erdoğan, bugüne kadar 206 milyar TL olan borç ertelemenin tutarının yıl sonunda 219 milyar TL olacağını söyledi.

Esnafa destek

Hibe programı sebebiyle işlerine ara veren esnaflara 2 grup şeklinde destek verileceği müjdelendi.

İlk grupta kahve, kıraathane, pastane, intenet kafe vb. işletmeler bulunuyor. Sayıları 235.000 olan işletmelere tek seferlik 5.000 TL’lik hibe verilecek.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kozmetik, bakırcı vb. iş yerleri bulunuyor. Berberler ve otobüsçüler de bu grupta yer alıyor. Toplam 1 milyon 150 binden fazla işletmeyi kapsayan gruba tek seferlik 3.000 TL hibe desteği sunulacak.

Toplamda 4 milyar 602 milyon TL’lik kaynağın karşılıksız verildiği açıklandı.