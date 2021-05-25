2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı gelişi ile herkes de tatlı telaşlar yerini alırken dinimizce yapılması gereken kurban kesimi ise durumu yeten vatandaşlar tarafından yapılıyor. Kurban, sözlükte ‘’Dinin buyruğunu veya bir adağını yerine getirmek için kesilen hayvan’’ olarak belirtiliyor. İbadet olarak bilinen ve şartların yerine getirilmesi üzerine Kurban Bayramı esnasında yerine getirilir.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

19 Temmuz günü arife olarak geçerken 20 Temmuz Kurban Bayramı’nın ilk günü olacaktır.

19 Temmuz arife

20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban bayramı öncesi belirlenen kurbanlık fiyatları merak edilirken her bütçeye uygun kurban da bulunmaktadır. 7 orta olarak girilen kurban da her yıl olduğu gibi bu yılda artış söz konusu oldu. Birçok besihanelerde satışlar başlarken şimdiden hayvan üretimi de devam etmektedir. Maliyetlerdeki artış sebebi kurbanlık fiyatlarında %20 - %30 arasında farklılık göstermiştir.

2021 Canlı kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık satışlarında canlı şekilde hayvanların kg üzerine hesaplama yapılmaktadır.hayvanlarda kilogram fiyatı 28-35 TL arasında farklılık gösterebilir.hayvanlarda ise kilogram başına 28-33 TL olarak görülür.

2021 Kurbanlık fiyatları küçükbaş ve büyükbaş

Her yıl artış görülmesi üzerine bu yılda belirli oranda artış belirlendi. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 30 kilo için 2200 TL, 35 kilo 2500 TL olarak belirlendi. Küçükbaş hayvanlarda ise 1500 TL ve 2000 TL arasında değişiyor. Alınan yere ve hayvana göre de değişiklik gösteriyor.

Kurbanlık deve fiyatları ne kadar?

Kurbanlık olarak geçen sene deve tercih edenler 12-20 bin TL arasında ücret ödedi. 600 kilo ve 1 ton arası canlı deve 250-600 kilo et elde edilir. Bu nedenle miktar olarak yüklü olunduğu için genellikle 7 ortak olarak deve tercih edilir. 2021 yılında güncel deve fiyatları ise 14-25 bin TL arasındadır.