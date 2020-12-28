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2021 Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?

Asgari ücret açıklamaları sonrasında pek çok kişi 2021 yılında emekli olunduğu takdirde ne kadar maaş alınacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, 2021 bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunu araştırıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:56
2021 Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?
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Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret açıklamaları sonrasında pek çok vatandaş emekli oldukları durumlarda ne kadar emekli maaşı alacağını araştırmaya başladı. 4A, 4B veya 4C sigorta koluna bağlı olan sigortalı çalışanların asgari ücret zamları sonrasında ne kadar emekli maaşı alacakları merak ediliyor.  

2021 Emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 emekli maaşı ile ilgili resmi açıklama bulunmazken ilerleyen günlerde emekli maaşları için uygulanması beklenen zamların açıklanması bekleniyor.

Ne kadar emekli maaşı alırım?

SGK emekli maaşı sorgulamaları en kolay şekilde E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra SGK Emekli Maaşı Sorgulama sayfasına girerek kimlik bilgileri girildiği takdirde ne ortalama ne kadar emekli maaşı alınacağı sistem tarafından vatandaşlara sunulmaktadır.

Net emekli maaşı bilgisi vermeyen sistem alınması muhtemel emekli maaşına en yakın tutarı karşınıza çıkaracaktır. 5400 günden az günü olanlar için ise emekli maaşı hesaplamaları aylık olarak yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki sistem üzerinden hesaplanan tutar resmi belge değildir. Sorgulama işlemi sonucunda elde edilen tutar sadece önek bir hesaplamadır.

Düşük prim ödeyenler için emekli maaşı hesaplamaları nasıl yapılır?

1 ocak 2000 tarihi öncesinde yapılan ödeme oranları daha yüksek olduğu için Ekim 2008 öncesine ait hesaplamaların aylıklara etkisi daha yüksek olmaktadır. 2000 yılı öncesinde çalışma hayatı uzun olan vatandaşların çalışma hayatları kısa olan vatandaşlara göre daha fazla emekli maaşı aldıkları bilinmektedir. 2000 yılı sonrasında aylık hesaplamalarının güncelleme katsayısı ve TÜFE ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla miktarlarına göre oranlarla hesaplanmaktadır. Bu nedenle 2000 sonrasında aylık hesaplamaları 2000 yılı öncesine göre daha az olmaktadır.

Ekim 2008 sonrasında yapılacak emekli aylığı hesaplamalarında oranlar daha da düşürülerek Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın tamamı değil %30’u hesaplamalara katılmaya başladı. Bu nedenle Ekim 2008 sonrasında belirlenen emekli aylığı hesaplamaları en düşük emekli maaşları olmaktadır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:56
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