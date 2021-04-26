İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

2021 black friday ne zaman? Black Cuma 2021 ne zaman başlayacak?

Black Cuma, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü olarak bilinmektedir. Black Cuma tüm dünyada geçerliliğini sürdürmekte ve bu günde mağazalar ürünlerinde oldukça avantajlı indirimler yaparak alışveriş severleri kendine çekmektedir. Black Cuma 1960'lı yıllardan bugüne dek gelmiş ve önemini korumuştur. 2021 Black Cuma hangi tarihe denk geliyor? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 05:44
2021 black friday ne zaman? Black Cuma 2021 ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Black Cuma 2021 ne zaman?

Geçmiş tarihi 1960 yıllarına dayanan Black Cuma için günler sayılmaya başlandı. ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma yapılan Black Cuma yani Türkçesi ile Kara Cuma hem E-Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Black Cuma 2021’de hangi tarihe denk geliyor?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ürünlerde indirimlerin yapıldığı Black Cuma’de firmalar diğer zamanlara göre daha büyük ve ilgi çeken kampanyalar başlatıyor. Kıyafetlerden teknolojik ürünlere, otomobillerde bile yapılan Black Cuma avantajlarından yararlanmak isteyenler için alışveriş yerleri çok erken saatte açılıp, geç saatte kapatılıyor. 

Black Cuma ne zaman?

ABD’de Şükran Günü’nden hemen sonraki gelen cuma günü başlamaktadır. Bu gün 1932 yılından itibaren Noel alışveriş sezonunun başlangıç tarihi olarak bilinmektedir. 2021 yılında Black Cuma 26 Kasım Cuma günü olacak. 

Black Cuma nedir?

Alışveriş yerleri bu günde çok erken saatte açılarak geç saatlere kadar açık olur. Bir çok üründe beklenmeyen indirimler yapılır. Black Cuma resmi tatil değildir. Kanada ve İngiltere’de de bu gün vardır ve Amazon gibi intenetten işlerini yürüten firmalar indirimli ürünlerini bu günde müşterilerine sunarlar. Son 7 yıl içerisinde indirim yapan firmaların karları da bir hayli artmıştır. Bu alışveriş günü ilk kez 1961 senesinde gazetelerde Black Cuma olarak geçmiştir. O günde, Philadelphia’dai alışveriş sebebi ile oluşan fazla trafik ve yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu ismi almıştır. Son senelerde, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar içim oldukça iyi karşılanmaktadır. Walmart gibi çok bilinen mağazalar her sene, daha erken açar ve çalışanların çalışma günü oldukça yoğun geçer. Black Cuma’de mağazalar 2000 senesine kadar sabah saat 6’da açılırken, artık 4 ve 5 gibi açılmaktadır. 2011 yılından sonra bazı alışveriş yerleri 24 saat hizmet vermektedir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 05:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Black FridayKara Cuma2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar ne kadar oldu, kaç lira? 26 Nisan Pazartesi Dolar neden yükseliyor?
Dolar ne kadar oldu, kaç lira? 26 Nisan Pazartesi Dolar neden yükseliyor?
Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Emekli ikramiye ödeme tarih belli oldu mu?
Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Emekli ikramiye ödeme tarih belli oldu mu?
Vebitcoin kurucusu İlke Baş kimdir? Vebitcoin borsası battı mı?
Vebitcoin kurucusu İlke Baş kimdir? Vebitcoin borsası battı mı?
GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in erişim sağlanamıyor
GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in erişim sağlanamıyor
İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!

Popüler Haberler

2021 black friday ne zaman? Black Cuma 2021 ne zaman başlayacak?
Menajerimi Ara 36. bölüm fragmanı yayınlandı!
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kimdir, kaç yaşında? Survivor Sude Burcu hakkında bilgiler
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Rüyada amca görmek neye işaret eder?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
1 Mayısıs 2021 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
Show Tv Alev Alev oyuncu kadrosu
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
6199 Nitelik kodu nedir? 6199 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı kaçta başlayacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı, kapanma gelecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.