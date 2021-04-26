2021 black friday ne zaman? Black Cuma 2021 ne zaman başlayacak?

Black Cuma 2021 ne zaman?

Geçmiş tarihi 1960 yıllarına dayanan Black Cuma için günler sayılmaya başlandı. ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma yapılan Black Cuma yani Türkçesi ile Kara Cuma hem E-Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Black Cuma 2021’de hangi tarihe denk geliyor?

Black Cuma ne zaman?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ürünlerde indirimlerin yapıldığı Black Cuma’de firmalar diğer zamanlara göre daha büyük ve ilgi çeken kampanyalar başlatıyor. Kıyafetlerden teknolojik ürünlere, otomobillerde bile yapılan Black Cuma avantajlarından yararlanmak isteyenler için alışveriş yerleri çok erken saatte açılıp, geç saatte kapatılıyor.

ABD’de Şükran Günü’nden hemen sonraki gelen cuma günü başlamaktadır. Bu gün 1932 yılından itibaren Noel alışveriş sezonunun başlangıç tarihi olarak bilinmektedir. 2021 yılında Black Cuma 26 Kasım Cuma günü olacak.

Black Cuma nedir?

Alışveriş yerleri bu günde çok erken saatte açılarak geç saatlere kadar açık olur. Bir çok üründe beklenmeyen indirimler yapılır. Black Cuma resmi tatil değildir. Kanada ve İngiltere’de de bu gün vardır ve Amazon gibi intenetten işlerini yürüten firmalar indirimli ürünlerini bu günde müşterilerine sunarlar. Son 7 yıl içerisinde indirim yapan firmaların karları da bir hayli artmıştır. Bu alışveriş günü ilk kez 1961 senesinde gazetelerde Black Cuma olarak geçmiştir. O günde, Philadelphia’dai alışveriş sebebi ile oluşan fazla trafik ve yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu ismi almıştır. Son senelerde, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar içim oldukça iyi karşılanmaktadır. Walmart gibi çok bilinen mağazalar her sene, daha erken açar ve çalışanların çalışma günü oldukça yoğun geçer. Black Cuma’de mağazalar 2000 senesine kadar sabah saat 6’da açılırken, artık 4 ve 5 gibi açılmaktadır. 2011 yılından sonra bazı alışveriş yerleri 24 saat hizmet vermektedir.