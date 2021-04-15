2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

Yeni yılla birlikte birçok sektörde zamlar yapıldı. Artan döviz tutarları, yapılan zamlar ve vergilerin artmasının ardından 2021 yılında en çok etkilenen sektörlerden biri İnşaat sektörü oldu. 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaların metrekare başında hangi bedellerle yapılabileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamanın ardından ev sahibi olmak isteyen birçok kişinin yanı sıra inşaat sektöründen çalışan binlerce kişi inşaat metrekare maliyetini hesaplamaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan metrekare hesaplaması 1-2-3.sınıf ve basit inşaat olmak üzere 4 farklı şekilde belirleniyor. Açıklanan birim fiyatları bu kategorilere göre de değerlendirildikten sonra fiyatları ortaya çıkıyor.
2021 inşaat birim maliyeti
100 metrekarelik bir evin inşaat birim maliyet hesaplaması yapıldığında aşağıdaki fiyatlar ortaya çıkmaktadır;
Lüks İnşaat
Çelik Karkas Bina
Asgari: 3383,96
Azami: 3608,62
Orta: 3496,29
Betonarme Karkas
Asgari: 2007,27
Azami: 2252,75
Orta: 2130,01
Yığma Kagir Bina
Asgari: 1646,30
Azami: 1697,59
Orta: 1671,95
Ahşap Binalar
Asgari: 2681,14
Azami: 2955,46
Orta: 2818,30
1. Sınıf İnşaat
Çelik Karkas Bina
Asgari: 2236,70
Azami: 2413,20
Orta: 2324,95
Betonarme Karkas
Asgari: 1267,65
Azami: 1392,73
Orta: 1330,19
Yığma Kagir Bina
Asgari: 1054,18
Azami: 1111,90
Orta: 1083,04
Yığma Yarı Kagir Bina
Asgari: 694,76
Azami: 728,44
Orta: 711,60
Ahşap Binalar
Asgari: 1724,88
Azami: 1937,47
Orta: 1831,18
2. Sınıf İnşaat
Çelik Karkas Bina
Asgari: 1484,23
Azami: 1634,98
Orta: 1559,61
Betonarme Karkas
Asgari: 811,82
Azami: 964,32
Orta: 888,07
Yığma Kagir Bina
Asgari: 689,89
Azami: 722,05
Orta: 705,97
Yığma Yarı Kagir Bina
Asgari: 489,43
Azami: 497,44
Orta: 493,44
Ahşap Binalar
Asgari: 1113,55
Azami: 1275,61
Orta: 1194,58
3. Sınıf İnşaat
Çelik Karkas Bina
Asgari: 1001,24
Azami: 1113,55
Orta: 1057,40
Betonarme Karkas
Asgari: 572,81
Azami: 685,08
Orta: 628,95
Yığma Kagir Bina
Asgari: 515,06
Azami: 535,96
Yığma Yarı Kagir Bina
Asgari: 344,98
Azami: 351,38
Orta: 348,18
Ahşap Binalar
Asgari: 580,85
Azami: 616,17
Orta: 598,51
Taş Duvarlı Bina
Asgari: 288,78
Azami: 356,19
Orta: 322,49
Gecekondu Tarzı Bina
Asgari: 165,32
Azami: 256,72
Orta: 211,02
Basit İnşaat
Çelik Karkas Bina
Asgari: 412,37
Azami: 502,20
Orta: 457,29
Betonarme Karkas
Asgari: 291,98
Azami: 412,37
Orta: 352,18
Yığma Kagir Bina
Asgari: 163,66
Azami: 170,07
Orta: 166,87
Yığma Yarı Kagir Bina
Asgari: 163,66
Azami: 170,07
Orta: 166,87
Ahşap Binalar
Asgari: 189,35
Azami: 277,78
Orta: 208,57
Taş Duvarlı Bina
Asgari: 115,48
Azami: 182,92
Orta: 149,20
Gecekondu Tarzı Bina
Asgari: 99,44
Azami: 115,48
Orta: 107,46
Kerpiç ve Diğer Basit
Asgari: 78,66
Azami: 99,44
Orta: 89,05
2021 100 metrekarelik evin maliyeti
Bir evin inşaat maliyeti, binanın dıştan yüz ölçümü ile metrekare normal inşaat maliyet bedelinin çarpımı sonucunda bulunur. 2021 yılına ait metrekare birim fiyatlarının açıklanmasının ardından asgari, azami ve orta kategorilerdeki evlerin fiyatları ortaya çıkar. Betonarme şeklinde inşa edilecek olan 100 metrekarelik bir evin bu üç gruba göre fiyatları ise şu şekilde olacaktır;
Lüks İnşaatta Betonarme Karkas Ev
Asgari: 2007,27 x 100 = 179.605
Azami: 2252,75 x 100 = 201,570
Orta: 2130,01 x 100 = 190.588
1. Sınıf İnşaatta Betonarme Karkas Ev
Asgari: 1267,65 x 100 = 113.426
Azami: 1392,73 x 100 = 124.618
Orta: 1330,19 x 100 = 119.022
2. Sınıf İnşaatta Betonarme Karkas Ev
Asgari: 811,82 x 100 = 81.182
Azami: 8964,32 x 100 = 896.432
Orta: 888,07 x 100 = 88.807
3. Sınıf İnşaatta Betonarme Karkas Ev
Asgari: 572,81 x 100 = 57.281
Azami: 685,08 x 100 = 68.508
Orta: 628,95 x 100 = 62.895
Basit İnşaatta Betonarme Karkas Ev
Asgari: 291,98 x 100 = 29.198
Azami: 412,37 x 100 = 41.237
Orta: 352,18 x 100 = 35.218
2021 inşaat fiyatlarına bakıldığında ortalama bir evin yapımı 100 ile 200 bin TL arasında değişiyor. İnşaatlarda kullanılan malzemelerin dövizin artması sonucu otomatik olarak yükselmesi, artan yaşam koşullarının sonucunda işçilerin ödemelerine yapılan zam ve diğer tüm etkenler göz önüne alındığında fiyatların artmasının doğal olduğu söylenebilir. Ancak bu aşamada bir evin maliyetinin karşılanması orta halli vatandaşlar için oldukça zor görülüyor.