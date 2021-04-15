2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

Yeni yılla birlikte birçok sektörde zamlar yapıldı. Artan döviz tutarları, yapılan zamlar ve vergilerin artmasının ardından 2021 yılında en çok etkilenen sektörlerden biri İnşaat sektörü oldu. 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaların metrekare başında hangi bedellerle yapılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından ev sahibi olmak isteyen birçok kişinin yanı sıra inşaat sektöründen çalışan binlerce kişi inşaat metrekare maliyetini hesaplamaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan metrekare hesaplaması 1-2-3.sınıf ve basit inşaat olmak üzere 4 farklı şekilde belirleniyor. Açıklanan birim fiyatları bu kategorilere göre de değerlendirildikten sonra fiyatları ortaya çıkıyor.

2021 inşaat birim maliyeti

100 metrekarelik bir evin inşaat birim maliyet hesaplaması yapıldığında aşağıdaki fiyatlar ortaya çıkmaktadır;

Lüks İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 3383,96

Azami: 3608,62

Orta: 3496,29

Betonarme Karkas

Asgari: 2007,27

Azami: 2252,75

Orta: 2130,01

Yığma Kagir Bina

Asgari: 1646,30

Azami: 1697,59

Orta: 1671,95

Ahşap Binalar

Asgari: 2681,14

Azami: 2955,46

Orta: 2818,30

1. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 2236,70

Azami: 2413,20

Orta: 2324,95

Betonarme Karkas

Asgari: 1267,65

Azami: 1392,73

Orta: 1330,19

Yığma Kagir Bina

Asgari: 1054,18

Azami: 1111,90

Orta: 1083,04

Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 694,76

Azami: 728,44

Orta: 711,60

Ahşap Binalar

Asgari: 1724,88

Azami: 1937,47

Orta: 1831,18

2. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 1484,23

Azami: 1634,98

Orta: 1559,61

Betonarme Karkas

Asgari: 811,82

Azami: 964,32

Orta: 888,07

Yığma Kagir Bina

Asgari: 689,89

Azami: 722,05

Orta: 705,97

Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 489,43

Azami: 497,44

Orta: 493,44

Ahşap Binalar

Asgari: 1113,55

Azami: 1275,61

Orta: 1194,58

3. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 1001,24

Azami: 1113,55

Orta: 1057,40

Betonarme Karkas

Asgari: 572,81

Azami: 685,08

Orta: 628,95

Yığma Kagir Bina

Asgari: 515,06

Azami: 535,96

Yığma Yarı Kagir Bina

Orta: 525,51

Asgari: 344,98

Azami: 351,38

Orta: 348,18

Ahşap Binalar

Asgari: 580,85

Azami: 616,17

Orta: 598,51

Taş Duvarlı Bina

Asgari: 288,78

Azami: 356,19

Orta: 322,49

Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: 165,32

Azami: 256,72

Orta: 211,02

Basit İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 412,37

Azami: 502,20

Orta: 457,29

Betonarme Karkas

Asgari: 291,98

Azami: 412,37

Orta: 352,18

Yığma Kagir Bina

Asgari: 163,66

Azami: 170,07

Orta: 166,87

Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 163,66

Azami: 170,07

Orta: 166,87

Ahşap Binalar

Asgari: 189,35

Azami: 277,78

Orta: 208,57

Taş Duvarlı Bina

Asgari: 115,48

Azami: 182,92

Orta: 149,20

Gecekondu Tarzı Bina

Asgari: 99,44

Azami: 115,48

Orta: 107,46

Kerpiç ve Diğer Basit

Asgari: 78,66

Azami: 99,44

Orta: 89,05

2021 100 metrekarelik evin maliyeti

Bir evin inşaat maliyeti, binanın dıştan yüz ölçümü ile metrekare normal inşaat maliyet bedelinin çarpımı sonucunda bulunur. 2021 yılına ait metrekare birim fiyatlarının açıklanmasının ardından asgari, azami ve orta kategorilerdeki evlerin fiyatları ortaya çıkar. Betonarme şeklinde inşa edilecek olan 100 metrekarelik bir evin bu üç gruba göre fiyatları ise şu şekilde olacaktır;

Lüks İnşaatta Betonarme Karkas Ev

Asgari: 2007,27 x 100 = 179.605

Azami: 2252,75 x 100 = 201,570

Orta: 2130,01 x 100 = 190.588

1. Sınıf İnşaatta Betonarme Karkas Ev

Asgari: 1267,65 x 100 = 113.426

Azami: 1392,73 x 100 = 124.618

Orta: 1330,19 x 100 = 119.022

2. Sınıf İnşaatta Betonarme Karkas Ev

Asgari: 811,82 x 100 = 81.182

Azami: 8964,32 x 100 = 896.432

Orta: 888,07 x 100 = 88.807

3. Sınıf İnşaatta Betonarme Karkas Ev

Asgari: 572,81 x 100 = 57.281

Azami: 685,08 x 100 = 68.508

Orta: 628,95 x 100 = 62.895

Basit İnşaatta Betonarme Karkas Ev

Asgari: 291,98 x 100 = 29.198

Azami: 412,37 x 100 = 41.237

Orta: 352,18 x 100 = 35.218

2021 inşaat fiyatlarına bakıldığında ortalama bir evin yapımı 100 ile 200 bin TL arasında değişiyor. İnşaatlarda kullanılan malzemelerin dövizin artması sonucu otomatik olarak yükselmesi, artan yaşam koşullarının sonucunda işçilerin ödemelerine yapılan zam ve diğer tüm etkenler göz önüne alındığında fiyatların artmasının doğal olduğu söylenebilir. Ancak bu aşamada bir evin maliyetinin karşılanması orta halli vatandaşlar için oldukça zor görülüyor.