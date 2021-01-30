2021 Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çalışan işçinin kendisi dışında bakmakla yükümlü olduğu ailesi için verilen indirim olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın medeni durumu, çocuk sayısına göre farklılık gösteren AGİ Sigortalı çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf bırakılmasına karşılık geliyor.

2021 AGİ Ücreti ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı için asgari ücret miktarının 2 bin 825 TL olarak belirlendi. 2020 yılına göre ücrete %21,56 oranda zam yapıldığı görüldü.

2021 AGİ ücretleri belirlendi!

Çalışan işçinin durumuna göre değişiklik gösteren AGİ çocuk sayısı, medeni durumu olarak birçok durumlarda ücret olarak değişiklik göstermektedir. Her sene yenilenen AGİ tablosu 2021 yılı için nasıl değişiklikler yaşandı.

Asgari geçim indirimi olarak karşımıza çıkan AGİ’den kimlerin yararlanabileceği hakkında vatandaşlar aramalara koyuldu. Genel olarak ücretlerinin düzenli şekilde vergilendirilmiş kişilerin mükellef gerçek kişiler olarak bilinmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşların AGİ’den yararlanıp yararlanmadığına açıklık getirirsek eğer yabancı çalışan kişinin ikametgahı Türkiye’de ve 6 aydan uzun olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa yabancı vatandaşlarda AGİ’den yararlanma hakkına sahiptir.

Asgari geçim indiriminin ödenmemesi halinde ceza uygulanacak mı sorusuna ise çalışan vatandaşa ödenmeyen geçim indirimi sonucunda haksız yere yapılan mahsup işlemi olarak değerlendirecektir. Boşanan çiftler arasında kafa karıştıran bir diğer soru ise hangi taraf çocuk AGİ indiriminden yararlanacağı olmasıdır. Boşanan çiftler de ilk olarak nafaka sağlayan tarafa bakılır ve nafakayı ödeyen kişi için indirim sağlanmaktadır. Nafakada 2 çocuğun olması durumunda AGİ’den sadece tek bir çocuk için indirimden yararlanma hakkına sahiptir.

AGİ başvurusu nasıl yapılır?

.

İşte 2021 AGİ tablosu;

Çalışan kişi indirimlerden yararlanmak için ‘Aile Durum Bildirimi’ çalışmakta olduğu yere muhasebeye veya insan kaynaklarına gerekli evrakları teslim etmesi zorunludur