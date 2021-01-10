2021 Bedelli askerlik zamlı ücretleri ne kadar oldu? 2021 güncel bedelli askerlik ücretleri

Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre yeni yılda uygulancak bedelli askerlik zammı belli oldu.

2021 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik süresi bir ay olmuştu. Bu süre içinde vatandaşlar temel askerlik eğitimlerini alacaklar.

Bedelli askerlikte belirlenen ücret her yıl memur maaşına odaklı bir şekilde artış göstermektedir. Bu senede memur maaşına yapılan zam sonrasında bedelli askerlik ücretine de zam geldi.

2020 senesinde 37.070 TL olan bedelli askerlik tutarı 2021 senesi için 2.718 TL artarak 39.788 TL olarak belirlendi.