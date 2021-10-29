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2021 bakır fiyat tahminleri nedir? Bakır fiyatlarındaki artış devam ediyor

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine olan etkileri sürüyor. Pek çok alandaki fiyatlarında artış sürerken bakır fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Pek çok kişi 2021 yılının bakır fiyat tahminlerini merak ediyor. Peki 2021 bakır fiyat tahminleri nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

29 Ekim 2021 Cuma 01:26
2021 bakır fiyat tahminleri nedir? Bakır fiyatlarındaki artış devam ediyor
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Koronavirüs (Covid-19) salgını eskisi kadar etkili olmasa da yarattığı ekonomik etkiler halen sürüyor. Dünya genelinde gıda, akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve daha pek çok alana zam uygulanmaya devam ediyor. Son zamanlarda değeri artan bakırın fiyatlarındaki artış ise tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok insan 2021 yılının kalan bölümünde bakır fiyatlarının ne durumda olacağını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki 2021 bakır fiyat tahminleri nedir?

2021 Bakır Fiyat Tahminleri Nedir?

Bakır fiyatları dünyanın büyük imalat ve inşaat şirketleri başta olmak üzere pek çok alanda bakıra olan talep sebebiyle artmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar bakır fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisinin durgunlaşmasıyla beraber yavaşlayacağını öngörüyor. Dünyada en çok Çin’de bulunan bakır son 1 senede değerini neredeyse 2 kat arttırdı ve son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2020 yılında 2,80 dolar civarında olan bakır fiyatları Ekim 2021 itibariyle 4,37 dolar seviyesinde dolaşmaya devam ediyor. Bir nevi bakır fiyatlarının geleceği bu konuda dünya lideri olan Çin’in elinde olacak. Dünyada elektrik, inşaat, teknoloji ve daha nice alanın önemli hammaddelerinden birisi olan bakır, Çin ekonomisine milyarlarca dolar kazanç sağlıyor.

Çin’in diğer ülkelerle olan gerek siyasi, gerekse de ekonomik ilişkileri ilerleyen süreçte bakır fiyatlarını da etkileyebilir. Uzmanlar bakırın 2021 yıl sonuna kadar 4,5 ila 5 dolar arasında gezinmeye devam edeceğini tahmin ediyor.


Son Güncelleme: 29.10.2021 01:26
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