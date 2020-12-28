2021 bağkur prim aylık ödemesi ne kadar oldu?

2021 senesinde verilecek olan asgari ücret tutarının belirlenmesinin sonrasında 2021 senesinde ödenmesi gereken en düşük Bağkur primi ve en yüksek Bağkur primi netlik kazandı.

2021 senesinde Bağkur primi kaç TL?

2021 senesinde ödenmesi gereken en düşük ve en yüksek Bağkur primi tutarı şöyle;

-Tarım/Bağkur düzenli bir şekilde ödemelerde beş puanlık indirimli aylık en düşük prim tutarı 985,01 TL, en yüksekse 7.387,54 TL oldu. İndirimsiz şekilde aylık en düşük prim 1.151,96 TL olur iken en yüksekse 8.639,66 TL oldu.

-Esnaf/Şirket ortağı/Avukat/Jokey primleri düzenli bir şekilde ödemelerde beş puanlık indirimli olarak en düşük 1.055,36 TL, en yüksekse 7.915,22 TL oldu. İndirimsiz şekilde aylık en düşük 1.234,23 TL, en yüksekse 9.256,78 TL oldu.

-İsteğe bağlı Bağkur’lu olmak için aylık en düşük Bağkur ücreti 1.144,80 TL olur iken en yüksekse 8.586,00 TL olmuştur.

-Ev hanımı sigortası aylık en düşük primi 1.068,48 TL olur iken, en yüksekse 8.013,60 TL oldu.