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2021 askerlik yoklama kaçağı cezası ne kadar?

Yoklama kaçağı nedir? Cezası var mıdır? Para cezası kaç TL'dir? Kaç gün içinde ödenmelidir?

02 Şubat 2021 Salı 18:56
2021 askerlik yoklama kaçağı cezası ne kadar?
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Yoklamaya gelmemiş ve gelmeme sebebini bildirmemiş kişilere ‘yoklama kaçağı’ denir. 

 

Yükümlülüklerini yerine getirmemiş yani yoklama anında herhangi bir askerlik şubesi veya temsilciliğine gitmemiş kişiler madde 26 ile yoklama kaçağı ilan edilir.

 

82. madde gereğince, kendi isteği ile veya yakalanarak şubeye teslim edilen kişiler para cezası ödemek zorunda kalır.

 

BAŞVURU NASIL GERÇEKLEŞİR?

 

e-Devlet ile işlemlerinizi yapabilmek için www.turkiye.gov.tr üzerinden asal yoklamaya tıklayarak gerekli bilgilerinizi yazın. Gerekli olan şeyler; kimlik bilgileriniz, sağlık raporunuz ve biyometrik fotoğrafınızdır.

 

Ülke dışında yaşayan kişiler başvuru işlemi için temsilcilikler ile iletişime geçmelidir.

Lise ve üzeri okul mezunları erteleme durumundan yararlanmak istiyorlarsa en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar e-Devlet veya şube üzerinden dilekçesini gerekli olan diploma belgesi ile onaya sunmalıdır.

 

CEZASI NEDİR?

 

Yükümlülüklerinden kaçan kişiler 24. Madde gereğince para cezası ile karşı karşıya gelirler.

 

Kendi rızası ile teslim olanlar günlüğü için 5TL, yakalanan kişiler ise günlüğü için 10TL ödemek zorundadırlar. Cezalar bildirildikten sonra 1 ay içinde ödenmek zorundadır.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:56
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