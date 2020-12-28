2021 Asgari ücret zammı sonrası kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu?

Asgari ücrette belirlenen zam miktarı ile bir çok alanda yapılan zamlar da belli olmaya başladı. Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan bir çok insan yapılan zam miktarını merak etmeye başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 lık zam ile birlikte Kısa Çalışma Ödeneği zam miktarı da açıklandı.

Kısa Çalışma Ödeneği Neye Göre Belirlenir?

Maaşa göre hesaplanan KÇÖ, vatandaşlara sunulmaya başlamasından itibaren maaş brüt hesaplamasının %60 ı oranında verilmektedir.

2021 de Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar Olacak?

Vatandaşlarda büyük bir merak uyandıran ücret miktarı, asgari ücret alanlar için 2.146 TL oldu. Asgari ücret dışında çalışan kişiler, Kısa Çalışma Ödeneklerini maaşlarına %21.56 ekleme yaparak hesaplayabilir.