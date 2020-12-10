2021 Asgari ücret zammı son durum ne? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri

2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Her yıl Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret miktarı belirleniyor. Geçtiğimiz günlerde komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi ve işverenler ile devleti temsil eden 5’er kişi tarafından oluşturulan 15 kişiden oluşuyor. Aralık ayı içerisinde söz konusu komisyon 4 toplantı düzenliyor ve son toplantıda alınacak oy çoğunluğuna göre asgari ücret belirleniyor.

İlk toplantıda ne oldu?

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında yapılan ilk toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

"Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

İkinci toplantı ne zaman?

İlk toplantının ardından gözler ikinci toplantıya çevrilmişti. İkinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu başkanlığında 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. 22 Aralık tarihinde ise Türk-İş başkanlığında 3. Toplantı yapılacak. 4. ve son toplantının tarihi ise açıklanmadı.

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2021 yılı asgari ücret tutarının 3 bin 800 lira olması talebinde bulundu. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücret hakkındaki hazırladıkları raporu açıkladı. Çerkezoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır”

Türk- İş asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay birinci komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücret taleplerini açıkladı. Başkan Atalay, işveren ve devlet yetkililerin kendilerini ikna edecek bir rakam sunacaklarını umut ettiğini söyledi.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı 22 Aralık’ta yapılacak. Bu toplantının ardından yapılacak dördüncü toplantıda yeni yıldaki asgari ücret açıklanacak. Dördüncü toplantının tarihi henüz açıklanmasa da, yeni yıldan önce asgari ücretin ne kadar olacağının açıklanması bekleniyor.