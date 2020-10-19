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2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zam miktarı belli oldu mu?

Milyonlarca çalışanı etkileyen 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacağı ve asgari ücret zam miktarı hakkında merak edilenler ortaya çıktı. İşte 2021 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 23:28
2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zam miktarı belli oldu mu?
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Milyonlarca çalışanı etkileyecek Ocak 2021 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretle istihdam edilen işçiler 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor.

2020 yılında asgari ücret net 2 bin 324 TL 70 kuruş olarak duyurulmuştu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyetle Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 asgari ücretini belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyon toplantısı sonrasında yaptığı son açıklamalarda asgari ücretin enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde yani yüzde 15.03 olarak zamlandığını açıklamıştı.

2020 Asgari ücret hesaplaması

2020 yılı net asgari ücret 2.943,00 TL

İşsizlik primi yüzde 1.29,43,


Gelir vergisi yüzde 15,

AGİ 220,73 TL,

Kesinti toplamı 618,30 TL.

Buna göre net asgari ücret 2.324,70 TL’dir.

2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Her yıl sonunda bir sonraki yılın asgari ücretinin belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle güncel zam oranı tespit ediliyor. Düzenli yapılan toplantılar çerçevesinde alınan zam kararı 1 Ocak itibariyle geçerli olmaktadır.



Son Güncelleme: 19.10.2020 23:28
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