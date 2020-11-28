2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri

2020 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte pek çok çalışan 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili araştırma yapmaktadır. Yapılan toplantılar sonucunda 2021 asgari ücret zamları ile ilgili toplantılar merak edilmeye devam ediyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri nedir?

Refah payı verilecek

Asgari ücret ile ilgili en önemli gösterge enflasyon oranıdır. TÜFE ile belirlenen enflasyon ve rakamlar yıl sonu zammı ile ilgili büyük önem taşımaktadır. Merkez Bankası tarafından yıl sonu için %12 – 13 zam beklenmektedir.

Son yıllarda enflasyonun yüksek olması nedeni ile hükümetin refah payı vereceği görüşleri günden güne artıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan %5’lik zam sonrasında bu yılda %3 – 5 arasında bir zam bekleniyor.

2021 asgari ücret tahminleri

TÜFE ve enflasyon rakamlarına göre %12 – 13 gibi bir zam miktarı düşünülürse;

%3 refah payı olursa asgari ücret 2.675 TL olur.

%4 refah payı olursa asgari ücret 2.698 TL olur.

%5 refah payı olursa asgari ücret 2.721 TL olarak gerçekleşir.

Asgari ücret net zamları 4 Aralık tarihinde gerçekleşecek toplantılar sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşulacak.