2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2020 yılında asgari net ücretin 2324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komitesi, işçiler, işverenler ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyet 2020 yılı için asgari ücreti belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komite toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, asgari ücretin enflasyonun %3 üzerinde ve %15,03 olarak belirlendiğini belirtti.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2943 lira, 2324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine karar verilmişti.

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL / Ay)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ %14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 29,43

GELİR VERGİSİ %15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ %0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,7

2020 AGİ Tablosu

Bekar 220,73TL

Evli eşi işsiz 264,87 TL

Evli eşi işsiz 1 çocuğu olan 297,98 TL

Evli eşi işsiz 2 çocuğu olan 331,09 TL

Evli eşi işsiz 3 çocuğu olan 375,23 TL

Evli eşi işsiz 4 çocuğu olan 375,23 TL

Evli eşi işsiz 5 çocuğu olan 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuğu olan 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuğu olan 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuğu olan 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuğu olan 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuğu olan 375,23 TL

2021 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Her yıl toplanan asgari ücret tespit komitesi ile yapılan görüşme sonucunda asgari ücretin artırılacağı aralık belirlenir. Olağan toplantı kararına göre, asgari ücret yeni yılın 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Geçen yılki %15'lik artış dikkate alındığında 2021'de asgari ücretin 2.672 lira olması bekleniyor.