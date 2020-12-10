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2021 asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2021 yılı Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı başladı. Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:14
2021 asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, asgari ücret ne zaman açıklanacak?
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2021 Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı. 7 milyona yakın işçinin beklediği asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde.

2021 için yapılan Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı 4 Aralık’ta başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile ortak gerçekleştiriliyor. 

Asgari Ücret Görüşmeleri İkinci Toplantı Tarihi Ne Zaman?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un Twitter'dan yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun İkinci Toplantısının 15 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, Üçüncü Toplantı 22 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacağı öğrenildi.

Asgari Ücretin Ne Kadar Olacağı Nasıl Belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin, yapılacak 4 toplantı sonunda kesinleşmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 15 kişi oluşturuyor. 5’i işçi, işveren ve devlet temsilcisi olan komisyonda, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçileri temsilen ise en fazla üyeyi içinde barındıran konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen komisyon başkanı ve en az 10 üye bir araya gelerek oy birliği sağlanıyor. 2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde ise yaşam maliyeti, koronavirüs dönemindeki ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon ve refah payı baz alınacak.

2021 Yılı Asgari Ücreti Ne Kadar Olacak?

 2020 yılında asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 lira 70 kuruş iken bu rakamların görüşmeler sonrası değişmesi bekleniyor.

Son Beş Yılda Asgari Ücretin Artma Oranı Nedir?

2016 = %30

2017= %7.9

2018= %14.2

2019= % 26.1

2020=%15

Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Artma Oranı

2015=% 8.81

2016=%8.53

2017= %11.92

2018=%20.39

2019=%11.84

 

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:14
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Asgari ücretAsgari ücret Zammı
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