2021 asgari ücret ve AGİ tahminleri ne kadar olacak?

2021 yılına sayılı günler kala akıllarda soru işareti oluşturan asgari ücretin ne kadar olacağı merak ve tartışma konusu haline gelmekte. Gerek sosyal medya da gerekse tv programlarına konu olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı konusunda çeşitli tartışmalar söz konusu. Asgeri ücretin yanı sıra Agi nin de ne kadar olacağı konusunda hala tartışmalar devam etmekte. Net ve Brüt ücret olarak asgari ücretin yeniden belirleneceği bilinmekte fakat henüz miktarı konusunda bilgi arayışı içerisinde olan vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş devam etmektedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Covıd-19 tedbirleri kapsamında taraflar çevrim içi olarak bir toplantı düzenledi. 2021 yılı asgari ücret tutarını belirlemek adına işçi, işveren ve devlet temsilcilerini içinde bulunduğu asgari ücret belirleme komisyonu geçtiğimiz günlerde çevrim içi olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantının açılış konuşmasını ve başkanlığını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Selçuk; yeni belirlenecek olan asgari ücretin tüm vatandaşlara hayırlı olması dileklerini ileterek şu sözleri dile getirdi: ‘Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.’

İKİNCİ TOPLANTI 15 ARALIK'TA

Aile, çalışma v sosyal hizmetler bakanımız Selçuk twitter üzerinden gerçekleşecek olan 2. Ve 3. Toplantının tarihlerini yayınladı. 2. Toplantı 15 Aralık 2020 tarihinde TİSK te, 3. Toplantı 22 Aralık 2020 de Türk-iş de gerçekleşeceği duyuruldu.

SGK İŞVEREN DESTEĞİ YÜZDE 5'TEN YÜZDE 6'YA YÜKSELTİLSİN

TİSK yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu genel sekreteri olan ‘Akansel Koç’ şu sözleri söyledi; ‘Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır." dedi. Son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesini isteyen Koç '' Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2021 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin bu seviyelere çekilmesini istirham ediyoruz.’

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda tartışmalar devam etmekte. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek olan ücretin ne zaman ve ne kadar belirleneceği konusunda vatandaşlar heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Konuşulanlara göre yeni belirlenecek asgari ücrette olacak artış şu şekilde;

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:

Verilere göre 2021 yılı enflasyon oranı %8 olarak beklenmekte ve asgari ücrette de bu oranda bir artış beklemektedir. Asgari ücret %8 oranında arttırılırsa; brüt olarak 3178 TL, net asgari ücret ise 2510 TL olacaktır.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:

Merkez bankası verilerine göre 2021 yılında enflasyon oranı %9.4 olarak beklenmekte ve bu oranda düzenlenecek olan asgari ücretin brüt olarak 3220 TL, net asgari ücretin de 2542 TL olacağı beklenmektedir.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE:

Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak belirlemekte. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapıldığında brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olacaktır.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE:

Merkez bankası tarafından %3 olarak refah payı eklenmesi talep ediliyor. Refah payı eklenirse %9.4 olan oran %12.4 olarak brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2605TL olacaktır.

GEÇMİŞ YILLARDA ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Geride bıraktığımız yıllarda OVP tarafından asgari ücretin her yıl belirlenen enflasyon oranına göre belirlenmeyeceği vurgulanmıştı.

2020-2022 yıllarını kapsayan dönemde belirlenen enflasyon oranına göre değil tahmin edilen enflasyon oranına göre asgari ücretin belirleneceği ve atalet etkisinin sınırlandırılacağı söylendi.

2021-2023 yılları için yayınlanan OVP ise ücret artışlarında geçtiğimiz yıllarda belirlenen enflasyon oranının ücrete etkisi olmayacağı belirtildi.

2021 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2021 yılı içi beklenen enflasyon oranı OVP tarafından %8, merkez bankası tarafından ise %9.4 olarak belirlendi. Aynı zamanda bu yıl için memur ve kamu işçilerine 3+3 oranında artış yapılacağı ve enflasyon belirtilen oranları geçerse oluşan farkın ücreti maaşlara yansıtılacaktır.

AGİ NEDİR?

Çalışan bir işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahilinde yapılan indirimdir. Çocuk sayısına ve medeni durumuna göre agi ücreti değişiklik göstermektedir. 16 yaş üzerinde bulunan sigortalı çalışanların geçimini sağlayacağı ücret hesaplanır ve toplam gelirden oranı vergilerden muaf edilir. 2007 yılına kadar çalışanlar 1 yıl içerisindeki yapılan alışverişlerden elde edilen fişleri iş yerine teslim edip vergi iadesi olarak almaktaydı fakat 2007 sonrasında Agi olarak devam etmekte. İşveren belirlenen tutarı işçiye nakdi olarak ödüyor ve Ödenen tutarı vergiden kesiyor.

Agi ile yıllık ödenecek tutar asgari ücretin %50 sinin %15 oranı olarak hesaplanır.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Asgari ücret tespit komisyonu AGİ yide asgari ücretin içine dahil ederek belirlemektedir. Medeni durumu ve çocuk sayısına göre farklılık gösteren agi tutarı asgari ücret içerisine dahil edilmekte. Önek olarak 2020 yılı bekar sigortalı bir işçinin Agi dahil asgari ücret tutarı 2324 TLdir.

2021 AGİ NE KADAR OLUR?

Asgari ücrette artış beklendiği için Agi yani Asgari geçim ücretinde de artış beklenmektedir. Agi nin belirlenmesi için öncelikle asgari ücret tutarının belirlenmesi gerekmekte.

Son belirlenen AGİ tutarları şu şekilde;