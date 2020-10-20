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2021 asgari ücret toplantısı tarihi ne zaman? Asgari ücrete zam belirleme toplantısı tarihi

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücretli çalışanlar 2021 asgari ücret toplantısı tarihi ne zaman araştırmaya başladı. Asgari ücrete zam belirleme toplantısı tarihi belli oldu.

20 Ekim 2020 Salı 18:06
2021 asgari ücret toplantısı tarihi ne zaman? Asgari ücrete zam belirleme toplantısı tarihi
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Ülkemizde her yıl asgari ücret görüşmeleri yapılır ve asgari ücrete zam uygulanır. Milyonlarca asgari ücretli 2020 yılının son çeyreğine girilen şu günlerde asgari ücret görüşmelerini merakla beklemeye koyuldu.

Asgari ücret yıllık belli oluyor

Asgari ücret her yıl başında yapılan toplantılar sonrası belirlenir ve o yıl içerisinde geçerli olur. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Asgari ücret ne kadar?


Geçtiğimiz yıl asgari ücrete %15 zam yapılmış ve asgari ücret tutarı 2324 TL olmuştu. İlk olarak yapılan toplantıda asgari ücretin 2250 TL olarak belirlendiği ancak hükümetin 75 TL’lik desteğiyle 2020 yılında asgari ücret 2324 TL’ye yükseltilmişti.

2021 asgari ücret

2020 yılının son çeyreğine girildi. Asgari ücretlinin gözü yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Bakan Selçuk 2021 yılında yapılacak zamla ilgili konuştu. Bakan Selçuk asgari ücreti kendilerinin değil, işveren ve işçilerin belirlediğini kendilerinin uzlaşma açısından masada oturduğunu söyledi. Bakan Selçuk işveren ve işçi konfederasyonlarıyla geçen sene yapılan toplantıda bu sene için söz aldığını ve iki tarafında ortak noktada buluşacağını sözlerine ekledi.

2021 asgari ücret toplantısı

2021 yılında asgari ücret toplantısı Aralık ayında gerçekleştirilecek. Zam görüşmelerinin 22-23 Aralık veya 28-29 Aralık tarihlerinde de açıklanması bekleniyor. İlk toplantı ise ayın 3’ünde yapılacak.



Son Güncelleme: 20.10.2020 18:06
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Asgari ücretZam
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