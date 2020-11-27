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2021 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

2021 senesine girilmesine az bir zaman kala milyonlarca asgari ücretli yeni yılda asgari ücretlerin ne kadar olacağını araştırmaya devam ediyorlar. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk asgari ücrete yönelik önemli açıklamalarda bulundu...

27 Kasım 2020 Cuma 00:30
2021 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?
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Ülkemizde çalışan milyonlarca asgari ücretli tarafından en çok merak edilen konulardan biri de 2021 senesinde asgari ücretin ne kadar olacağıdır. Her sene asgari ücretin belirlenmesi için öncelikle ilgili kurumların katılımı ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

2021 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında asgari ücretin belirlenmesine ilişkin ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Asgari ücretin etki ettiği pek çok alan bulmasının yanı sıra en çok yansıdığı gelirler aşağıdaki kısımdaki gibi görülüyor.

  • İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
  • Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
  • Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
  • İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
  • Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
  • Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar artacak.
  • Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

2021’de asgari ücret ne kadar olacak?

2020 senesi sonunda Yeni Ekonomi Programı kapsamında enflasyonun yüzde 10.5 olacağının tahmin edilmekte ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 12,1 oranında olarak görülmektedir. Bu tahminlere göre 2021 senesinde asgari ücretin brüt olarak 3400 TL civarında olacağı ve net asgari ücretin ise 2650 TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Son 10 senede yapılan zamlar

2010

Net ücret: 599,12

Brüt ücret: 760,50

Artış oranı (%): 9,7

Bir önceki yıl enflasyon (%): 6,53

2011

Net ücret: 658,95

Brüt ücret: 837,00

Artış oranı (%): 9,96

Bir önceki yıl enflasyon (%): 6,40

2012

Net ücret: 739,79

Brüt ücret: 940,50

Artış oranı (%): 12,20

Bir önceki yıl enflasyon (%): 10,45

2013

Net ücret: 803,68

Brüt ücret: 1.021,50

Artış oranı (%): 8,61

Bir önceki yıl enflasyon (%): 6,16

2014

Net ücret: 891,03

Brüt ücret: 1.134,00

Artış oranı (%): 11,01

Bir önceki yıl enflasyon (%): 7,40

2014

Net ücret: 891,03

Brüt ücret: 1.134,00

Artış oranı (%): 11,01

Bir önceki yıl enflasyon (%): 7,40


2015

Net ücret: 1.000,54

Brüt ücret: 1.273,50

Artış oranı (%): 12,30

Bir önceki yıl enflasyon (%): 8,17

2016

Net ücret: 1.300,99

Brüt ücret: 1.647,00

Artış oranı (%): 29,32

Bir önceki yıl enflasyon (%): 8,81

2017

Net ücret: 1.404,06

Brüt ücret: 1.777,50

Artış oranı (%): 7,92

Bir önceki yıl enflasyon (%): 8,53

2018

Net ücret: 1.603,12

Brüt ücret: 2.029,50

Artış oranı (%): 14,17

Bir önceki yıl enflasyon (%): 11,92

2019

Net ücret: 2.020,40

Brüt ücret: 2.558,40

Artış oranı (%): 25,45

Bir önceki yıl enflasyon (%): 20,30

2020

Net ücret: 2.324,70

Brüt ücret: 2.943,00

Artış oranı (%): 15,03

Bir önceki yıl enflasyon (%): 11,84

2021 (TAHMİNİ)

Net ücret:  2.672,6

Brüt ücret: 3.384,45

Artış oranı (%): 15,00

Bir önceki yıl enflasyon (%): 10,5-12,1



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:30
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