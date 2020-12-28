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2021 asgari ücret net ve brüt ödemeleri kaç TL? AGİ dahil asgari ücret 2021 maaşı ne kadar oldu?

Çalışanlar tarafından uzun süredir merakla beklenen 2021 yılının asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında yapılan toplantıların sonuncusu bugün gerçekleşti. Toplantılar sonrasında belirlenen asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Zehra Selçuk tarafından açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil asgari ücret ne kadar oldu? 2021 yılının net ve brüt olmak üzere asgari ücreti kaç TL? gibi soruların cevabı haberimizde…

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:39
2021 asgari ücret net ve brüt ödemeleri kaç TL? AGİ dahil asgari ücret 2021 maaşı ne kadar oldu?
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Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcileri olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrette işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Milyonlarca çalışan tarafından merak edilen 2021 yılında verilecek asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen son toplantıda belirlendi. Toplantıda verilen rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı.

AGİ Dahil Asgari Ücret 2021 Yılında Kaç TL Olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Zehra Selçuk, 2021 yılında asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu belirtti. Evli ve 3 çocuğu olan bir çalışanın ise asgari ücreti 3 bin 13 lira 72 kuruş olarak açıklandı. 

2021 Yılını Asgari Ücret Belirleme Süreci

Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve hükümet temsilcileri olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin ilk toplantısı 4 Aralık Cuma günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşti. 15 Aralık Salı günü ikincisi düzenlenen toplantıya TİSK ev sahipliği yapmıştır. Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık Salı günü gerçekleşen üçüncü toplantı, Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. Sonuncusu bugün gerçekleşen toplantılarda bakanlık tarafından belirlenen üyeler ve başkan bulunmaktadır. En az 10 üyenin katılmasıyla gerçekleşen toplantılarda karar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumundan başkanım bulunduğu tarafın oy çoğunluğuna sahip olduğu kabul ediliyor.



Son Güncelleme: 28.12.2020 14:39
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Asgari ücretNet Ve Brüt Asgari ücretAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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