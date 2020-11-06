2021 asgari ücret ne kadar olacak? 2021 yılı için ilk asgari ücret tahmini yapıldı!

Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı enflasyon verileri sonrasında belirlenen asgari ücret ülkemizde çalışan asgari ücretliler tarafından merak ediliyor. 2021 yılı için belirlenecek olan asgari ücret yeni yıla az bir vakit kalmışken merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan maaşın detayları ise şöyle..

Bu yıl 2.324 TL olan asgari ücretin 2021 yılı için en az 3.000 TL olması talep ediliyor. Enflasyon rakamı olarak %12 düşünülürken %15’de konuşulan oranlar arasında yerini alıyor ve bu orandanyapılması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen asgari ücret belirleme toplantıları Aralık ayında gerçekleştirilmektedir. Görüşmelerin ardından İşçi Sendikası temsilcileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplantıları ile ücret tam anlamıyla belirlenir.