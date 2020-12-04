2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak? Komisyon asgari ücreti ne zaman belirleyecek?

2020 yılının son günlerine girilen şu günlerde gözler yeni yılda olacak asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağında. Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler yasaya göre 5 işçi ve işveren ile devleti temsilen bulunacak kişilerle 15 kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştiriyor.

2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2021 yılı asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu işverenleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise işçileri temsil etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

2021 asgari ücret neleri etkiler?

"Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum."

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında asgari ücret maaşı, asgari ücretlinin tazminatını, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğini, asgari geçim indirimi, işsizlik maaşını, doğum ve askerlik borçlanmasını ve Bağkur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri etkilemektedir.

Bakan Selçuk asgari ücret toplantıları kapsamında yapılan son toplantıda 10 üyenin katılımıyla verilecek kararda alınacak oy çoğunluğuna göre asgari ücretin kabul edileceğini de sözlerine ekledi.