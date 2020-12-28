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2021 asgari ücret maaş zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2021 yılının asgari ücret maaş zammının belirlenmesi sonrası işsizlik maaşının ne kadar olduğu araştırılıyor. Asgari ücretteki artış sonrasında yeni işsizlik maaşı da belli oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:48
2021 asgari ücret maaş zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?
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Bugün gerçekleşen son toplantıyla birlikte 2021 yılının asgari ücreti belli oldu. Yeni asgari ücret 2 bin 825 lira olarak belirlendi. Bu kapsamda işsizlik maaşı da 2021 yılı itibariyle yeni rakamlarla verilecek.

2021 işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ile birlikte 2021 yılında verilecek işsizlik maaşı da arttı. Son 4 aylık prime esas kazançların aylık ortalaması 2 bin 943 lira olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL işsizlik maaşı alırken 2021 yılında 1420 TL maaş alacak. Buna göre yeni işsizlik maaşı şöyle olacak;

Son 4 ay asgari ücretle çalışana verilen maaş 1.420 TL,

Son 4 ay 3.500 TL ücretle çalışana verilen maaş 1.688 TL,

Son 4 ay 6.000 TL ücretle çalışana verilen maaş 2.840 TL olacak.

İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönem için belirli bir sürede yapılan ödemedir. İşsizlik maaşı alabilmek için sigortalı kişinin şu şartları sağlaması gerekmektedir:

Kendi isteği dışında işten çıkarılmak,

Hizmet akdi sona ermeden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvuruda bulunmak.

İşsizlik maaşı nereden alınır?

İşsizlik maaşı için başvurular alındıktan sonra aynı ayın sonuna kadar sonuçlar belli olur. İşsizlik maaşı her ayın 5’inde ödenmektedir. İşsizlik maaşı almaya hak kazanmış kişiler nüfus cüzdanı ile herhangi bir PTT şubesine giderek ödeneklerini alabilirler. İşsizlik ödeneği herhangi bir vergiye tabi tutulmamaktadır.

İşsizlik ödeneği için başvuru nasıl yapılır?

Sigortalı kişi hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuruda bulunmalıdır. Başvurular İŞKUR şubeleri ve www.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapmayan kişilerin, başvuru yapmadığı süre boyunca toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Bunun yanında işsizlik maaşının alınabilmesi için işsizlerin iş almaya hazır durumda olmaları gerekmektedir. Bu ödenekten yararlanacak olan kişilerin İŞKUR’a iş arayan kaydı yapılmaktadır. Böylece işsizlerin kısa sürede yeniden iş sahibi olmaları sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği ne kadar süre ödenir?

600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödenmektedir.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 17:48
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretİşsizlik Ödeneği
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