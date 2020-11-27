2021 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrette tahmini rakamlar ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplanacak. Asgari ücret toplantılarında geçtiğimiz yıl başında yüzde 15 zam yapılmasına karar verilmişti. 2021 yılında ise brüt asgari ücretin 3400 TL civarında, net asgari ücretin ise 2650 TL ile 2800 TL arasında olması bekleniyor.

2021 asgari ücreti ne zaman belli olacak?

2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücret belirleme çalışmalarının ilk toplantısının 4 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

Asgari ücret zam oranları enflasyon oranlarına göre yapılmaktadır. Orta Vadeli Program’da enflasyon beklentisi 2020 için yüzde 10.5, 2021 için yüzde 8.0 olarak öngörülmüştü.

Merkez Bankası 2021 enflasyon hedefine göre 2021’de enflasyon yüzde 9.4 olarak gerçekleşecek. Bu orandaki artışa göre brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.