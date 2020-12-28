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2021 Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücret desteği kimler alır?

2021 Asgari ücret zamları sonrasında vatandaşlar asgari ücret desteğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi, 2021 Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücret desteğini kimler alır? sorularını merak ediyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:37
2021 Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücret desteği kimler alır?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde toplanan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu 2021 için Asgari Ücret zamlarını açıkladıktan sonra pek çok kişi asgari ücret araştırmalarına hız verdi. Bakan Selçuk tarafından yapılan Asgari Ücret zam açıklamaları sonrasında asgari ücret ne kadar oldu ve asgari ücretten kimler faydalanabilir soruları merakla araştırılır oldu.

2021 asgari ücret zammı açıklandı mı?

2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı 2.324 TL’den 2.825 TL’ye çıkarıldı. %21,5 zam yapılan asgari ücret ödemeleri Ocak ayı ile birlikte asgari ücret alan vatandaşlara verilecek. Bakan Selçuk açıklamalarında geçen yıla göre asgari ücrete 500 TL zam yapıldığını belirtti.

2021 AGİ ücreti ne kadar?

  • Bekar 268,162 TL
  • Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
  • Evli eşi çalışan 268,162 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

Asgari ücret desteğini kimler alır?

Primlere ve günlük çalışma saatleri esasına göre düzenlenen Asgari Ücret Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununu göre özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret desteği nedir?

Asgari ücret destekleri 2016 yılında 5510 Sayılı kanunda yapılan geçici madde değişikliği ve eklemeleri sonrasında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürürlüğe alınan kanunlar ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler uygulamaya devam ettirilmiştir.

 

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:37
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