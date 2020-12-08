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2021 Asgari geçim indirimi (AGİ) zammı belli mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin, 2021 yılında AGİ zam oranının ne kadar olduğunu araştırıdık.

08 Aralık 2020 Salı 15:59
2021 Asgari geçim indirimi (AGİ) zammı belli mi?
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2021 yılına az bir süre kala yeni asgari ücretin ve Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) ne kadar olacağı bekleniyor. İlk toplantıyı geçtiğimiz günlerde yapan Asgari Ücret Tespit komisyonunun yeni asgari ücreti belirlemesinin ardından AGİ’nin ne kadar olacağı da belli olacak.

2021 yılında AGİ ne kadar?

2021 yılına ait asgari ücretin belli olmasının ardından AGİ’de ki artış oranı da belirlenecek. Asgari ücrette ki zam oranı belirlenmeden AGİ de bilinemiyor. 2020 yılına ait AGİ ödemeleri şöyle;

-Bekar 220,73TL

-Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

-Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu bir aile 297,98 TL

-Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu bir aile 331,09 TL

-Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu bir aile 375,23 TL

-Evli eşi çalışan 220,73 TL

-Evli eşi çalışan 1 çocuklu bir aile 253,83 TL

-Evli eşi çalışan 2 çocuklu bir aile 286,94 TL

-Evli eşi çalışan 3 çocuklu bir aile 331,09 TL

-Evli eşi çalışan 4 çocuklu bir aile 353,16 TL

-Evli eşi çalışan 5 çocuklu bir aile 375,23 TL



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:59
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Anahtar Kelimeler:
AGİ2021Asgari ücret
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