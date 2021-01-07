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2021 araç muayene fiyatları belli oldu

2021 yılı için araç muayene fiyatları belli oldu. Bu kapsamda en düşük fiyat 189,98 TL olurken, en yüksek fiyat ise 503,86 TL olarak belirlendi.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:22
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
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2021 yılının yeniden değerleme oranında birçok ücrette artış yaşandı. Bu kapsamda araç muayene fiyatlarına da zam geldi. Yeni tarife 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.

Araç muayene fiyatlarında yeni tarife

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artış yapılarak, araç muayene fiyatları KDV dahil 189,98 ile 503,86 TL’ye yükseltildi.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile düzenlenen yönetmelikte, araç muayene ücretleri ve cezaları 2021 yılı için tekrar düzenlendi. Bu kapsamda 2021 yılı için belirlenmiş olan yüzde 9,11 oranında yeniden değerleme oranında artış meydana geldi.

2021 Yeni araç muayene ücretleri

Araç grubu

Eski ücret

 

Yeni ücret

Otobüs, kamyon, .ekici ve tankerler, traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet

174,64 TL

189,98 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

342,2 TL

372,88 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

462,56 TL

503,86 TL

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
AraçMuayeneYeniden Değerleme
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