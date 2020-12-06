2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 yılında barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara yardım sağlayacak. Bu yardımlardan yararlanabilmek için şartların yerine getirilmesi ve bizzat kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapması gerekiyor. Başvuru şartları haberimizde.

Aile Bakanlığının 2021 Yılı Barınma Yardımı Kimler İçin Geçerli?

Aile Bakanlığı, sağlıksız ve yaşam alanı bakımından kötü ortamlarda kalan barınmaya muhtaç vatandaşlara 2021 yılında yardım sağlayacak. Bu yardımlar ise dört alanda verilecek. İşte dört alanda verilecek para ödemeleri;

Betonarme Ev Yapılması Durumunda 40.000 TL

Prefabrik Ev Yapılması Durumunda 30.000 TL

Ev Bakım ve Onarım Tadilatı Yapılması Durumunda 20.000 TL

Ev Eşyası Almak İsteyenler için ise 5.000 TL Barınma Yardımı yapılacak.

2021 Aile Bakanlığı Barınma Yardımı Başvuru Şartları Nedir? Kimler Bu Yardımdan Faydalanabilir?

Aile Bakanlığı’nın sağladığı barınma yardımları vatandaşların gelir tespiti sonrası ihtiyaç sahibi olma düzeylerine göre ödenecek. Barınma yardımına onay verilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar; eğer bir hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden az ise, yaşlılık, engellilik, dul olma durumu ya da tek ebeveynli bir aile yapısına sahipse, onarımı yapılması istenen evin ya da yeni yapılacak evin bulunduğu arsanın tam hisseli tapusu varsa sağlanır.

2021 Barınma Yardımları Nasıl Yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı barınma yardımlarından yararlanmak isteyen bireylerin Kaymakamlıklara gitmesi gerekiyor. Daha sonra yine bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvurunun yapılması gerekiyor. İnceleme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlara yardım ödenmeye başlayacak.