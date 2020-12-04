2021 AGİ ödemeleri asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret toplantıları ne zaman sona erecek?

Asgari ücret, yasal olarak çalışanlara verilebilecek en düşük seviye olduğunu ve bundan daha düşük seviye de çalışanın emeğini satamayacağını belirtir. Birçok ülkede asgari ücret uygulaması yapılırken, ülkelere göre farklılıklar içermektedir.2021 yılında asgari ücretin belirlemek üzere aralık ayı içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak karar verecek.

Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak?

2021 yılı asgari ücretinin henüz belirlenmemesiyle birlikte işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayı içinde yapılacak toplantılar sonucu asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlenecek.

AGİ ödemeleri asgari ücrete dahil mi?

2020 yılında asgari ücret alan bekar bir işçi Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil olmak üzere 2.324,70 TL alıyor. Böylelikle asgari ücret belirlenirken AGİ’yi de dahil ederek yeni asgari ücret açıklanıyor.

2020 yılında AGİ ne kadar?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL