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2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak?

4 Aralık 2020 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmede diğer toplantıların ne zaman yapılacağına ilişkin tarihler de verilmişti. İkinci toplantıya sayılı günler kala vatandaş asgari ücret zammını merak eder oldu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 13:52
2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak?
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Geçtiğimiz hafta 4 Aralık’ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret tespit Komisyonu ikinci toplantının 15 Aralık tarihinde yapılacağını bildirmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılan toplantı da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açılış konuşmasını yapmıştı. Bakan Selçuk konuşmasında alınacak kararların her yönüyle halka hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında, asgari ücretin toplumun tüm kesimi için eşit olarak belirleneceğini söyledi. Asgari ücreti en iyi şekilde tespit edeceklerini de ekledi.

İlk toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, şahsi twitter hesabından ikinci toplantının 15 Aralık’ta, üçüncü toplantının 22 Aralık’ta gerçekleşeceğini ve bu toplantılara kimlerin ev sahipliği edeceğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonundan oluşan karar kurulu bu ayın sonunda yapılacak dördüncü toplantı ile asgari ücret miktarını açıklayacak. Kararlar oy çokluğu ile alınacak. Bu komisyonun içerisinde işçi, işveren ve devler adına 5’er kişi üye olarak görev yapıyor. İşçileri en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonu TÜRK-İŞ, işverenleri de TİSK temsil ediyor.

2020 Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL idi.

SON 5 YILDAKİ ASGARİ ÜCRET ARTIŞ MİKTARLARI

  • 2016: %30.0
  • 2017: %7.9
  • 2018: %14.2
  • 2019: % 26.1
  • 2020: %15 oranlarında artırıldı.

 

Tahminlere göre 2021 yılı asgari ücret miktarı; (net asgari ücret olmak üzere)

%12 artış yapılırsa 2 bin 603 TL

%15 artış yapılırsa 2 bin 673 TL olabilir.



Son Güncelleme: 12.12.2020 13:52
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