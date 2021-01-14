2021 4d işçiye ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

Yayınlanan Resmi Gazetede ilave tediye ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi 4D işçisi tediye ödemelerini araştırmaya başladı. 2021 yılında 1. Tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya devam ederken 4D işçileri 1. Tediye ödeme tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

2021 yılı ile ilgili açıklamalar yapılırken 4d işçilerine 2021 yılında 4 taksit halinde tediye ödemelerinin yapılacağı açıklandı. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak’ta, ikinci tediye ödemeleri 22 Mayısıs’ta, üçüncü ilave tediye ödemeleri 27 Temmuz’da ve son tediye ödemelerinin 14 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. 4 taksit halinde verilecek olan tediye ödemelerinin 1. 2. 3. Ve 4. Taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise 4D işçi ve taşeron işçileri tarafından araştırılıyor.

Birinci ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Her yıl 4 taksit olarak kadroda bulunan işçi ve taşeronlara verilen tediye ödemelerinin ilkinin ne zaman yapılacağı kesinleşti. 6772 sayılı kanun gereğince işçilere yapılan ek ödemelerin tarihleri 11 Temmuz 2020’de yayınlanan resmi gazetede bilgiler verilmişti. Buna göre kadroda olan 4D işçileri için 4. Tediye ödemeleri için 14 Aralık tarihi verilmiş ve ödemelerden 900 bin işçinin faydalandığı açıklanmıştı.

İkramiye tarihleri Resmi Gazetede açıklandı

Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre ilave tediye ödemeleri 29.01.2021’de ilk yarısı, 11.05.2021 ikinci yarısı ve son tediye ödemeleri için 24.12.2021’de yapılacağına karar verildi.

Tediye ödemeleri ne kadar?

Kadrolu ve taşeronda çalışan işçilere 52 günlük ek ödeme yapılırken ödemeler 4 taksit şeklinde ödeniyor. Hesaplamalar işçilerin aldıkları brüt maaşa göre yapılıyor. 52 günlük ikramiye tutarı 3.646 TL olurken ödemeler 4 taksit halinde gerçekleşiyor.

İlave tediye ödemelerinden kimler faydalanabilir?

İlave ödemeler her işçiye verilmemektedir. 6772 sayılı kanuna göre devlette ve devlete bağlı kurumlarda çalışan işçiler tediye ödemelerinde faydalanabilirken bu kurumlar;

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler ‘hizmet akdi’ ile çalışan işçilerdir.

İlave tediye nedir?

İlave tediye ödemeleri 6772 sayılı kanunca belirlenen kurum ve kuruluşlarda görevli işçilere işleri nedeni ile 52 günlük ek ödeme yapılmasına verilen addır. İşçiler bu ödemeler ile güvence altına alınırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve taşeronlarda görev alan işçilere yapılan 52 günlük ilave tediye ödemeleri 3. 646 TL olarak yapılırken bu ödemeler 4 taksite bölünerek belirlenen tarihlerde işçilerin hesaplarına yatırılır.