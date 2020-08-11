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2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken 2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. 2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 11.08.2020’li haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Salı 19:42
2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
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Türkiye’nin en fazla araştırdığı sorular içerisinde ÖTV indirimleri bulunuyor. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını müteakip Temmuz ayı ÖTV indirimleri bekleniyor. Sıfır ve ikinci el otomobil satın alma planı olanlar kamu bankalarının oluşturmuş olduğu süper 4’lü kredi paketlerinden sonra sıfır ve ikinci el otomobil satın alabilmek için indirimleri bekliyor.

İlk etapta mevcut birikimleriyle sıfır veya ikinci el otomobil planı yapan vatandaşlar ÖTV indirimlerinin gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladılar. Öte yandan bankaların finanse ettiği süper 4’lü kredi paketleri çerçevesinde kredi kampanyalarına yönelik büyük ölçüde artış gösterdi.

2020 yılında ÖTV indirimlerinin yapılıp yapılmayacağı en tartışmalı konular içerisinde bulunuyor. Sıfır ve ikinci el otomobil satın alacan vatandaşlarla ilgili soru işaretleri yer alıyor. Bakan Albayrak’ın yapmış olduğu son açıklamalara göre Temmuz ayı ortalarına kadar ÖTV indirimi yapılması planlanıyordu.

2020 ÖTV indirimi gelecek mi?


1 Haziran 2020’de kamu bankalarının başlattığı kredi paketleri sonrasında ÖTV indirimleri de bekleniyor. ÖTV indirimleri çerçevesinde konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın beklentiler her geçen gün azalıyor. Yapılacak resmi açıklamayı müteakip beklentiler sona erse de, konuyla ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi.

2018 yılında yapılan ÖTV indirimleri satışları tavan yaptırmıştı

2018 yılında ÖTV indirimleriyle sıfır kilometre otomobil satışları yüzde 300 artış göstermişti. Bu çerçevede 2020 yılında gelecek ÖTV indirimleriyle sıfır kilometre otomobillerde satışların tavan yapacağı tahmin ediliyor. Özellikle de başlatılan kredi kampanyalarıyla satışların yüzde 600’e kadar yükselebileceği öngörülüyor.

ÖTV indirimi beklenmiyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Deneği Bakanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indiriminin geleceğine dair bilgilerin konuşulduğunu fakat bunun şuan için doğru olmadığını belirtti. Satışların hareketli olduğu süreçte ÖTV indirimlerinin gelmesinin beklenmediğini belirten Şahsuvaroğlu, otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen bir faiz kampanyasının şuanda yürürlükte olduğunu belirtti. Şahsuvaroğlu, söz konusu kredi kampanyalarının sektörü motive ettiğini belirterek otomotiv sektörünü harekete geçirebileceğini kaydetti.

ÖTV indirimi yapılacak mı?

Geçmiş dönemdeki açıklamalarda 2020 yılında Temmuz ayı ortalarına doğru ÖTV indirimlerinin yapılacağı tartışılmaktaydı. Temmuz ayı ortalarına kadar resmi açıklama yapılmaması da sıfır ve ikinci el otomobil satışlarını yavaşlatmaktadır.

ÖTV indirimlerinin gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalar devam ederken, yetkililer mevcut kredi kampanyalarının yeterli olduğunu savunarak sektörü harekete geçireceğini savunuyor. Bu süreçte yetkili ağızlardan ÖTV indirimi yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, sektör temsilcileri de ÖTV indirimlerinin beklenmediğini dile getiriyor. Ancak ikinci el araba satışlarındaki fahiş fiyatlar da ÖTV indirimi konusunu gündeme taşıyor.



Son Güncelleme: 11.08.2020 19:42
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